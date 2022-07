Grande successo del torneo di calcio tennis a Cles

martedì, 5 luglio 2022

Cles – Torneo di calcio tennis di Cles (Trento). La prima edizione è stato un successo. Si è concluso venerdì sera il primo torneo di calcio tennis a Cles, alla presenza dell’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna e dell’assessore comunale allo sport e turismo, Amanda Casula.

Quest’ultima ringrazia la società sportiva, nella persona del presidente Ermes Girardi, e in particolare il giocatore Obryan Sousa Krueger che, col supporto dei compagni di squadra, ha organizzato e gestito tutto il torneo. “Un segno importante di ripresa di vita sociale della quale, per molto tempo, siamo stati privati; il lavoro di questi ragazzi ha portato un numeroso pubblico a popolare la piazza retrostante Palazzo Assessorile per le scorse due settimane, dove atleti più e meno giovani si sono cimentati in questa particolare attività sportiva. La speranza è che questa esperienza diventi un appuntamento da riproporre ogni inizio estate».