Golf, Sarnonico: i risultati del torneo Callaway Apparel & Original penguin

lunedì, 12 settembre 2022

Sarnonico – Grande appuntamento sporti sul green di Sarnonico (Trento): ieri è andato in scena il torneo Callaway Apparel & Original penguin Golf Challenge. Circa una sessantina gli iscritti che hanno approfittato di una buona giornata con temperature intorno ai 20 gradi, i quali si sono sfidati sui Green del Golf Dolomiti . Il percorso si è dimostrato in buone condizioni con fairway ben rasati e green scorrevoli.

La formula di gara, costituita da 3 categorie stableford, ha visto i seguenti vincitori che potranno partecipare alla finale nazionale:

Nearest Pin buca 13 RICCADONNA ALICE 1,53 m

Longest Man buca 10 MARTINI LUCA

Longest Lady buca 11 SPRINGHETTI CLAUDIA

1° SENIOR RICCADONNA ALICE 36 pt

1° LADY THOENI ANITA 36 pt

2° NETTO 3a cat. ZADRA NADIA 37 pt

2° NETTO 2a cat. ZANI BRUNO 39 pt

2° NETTO 1a cat. STAMPFER MANFRED 39 pt

1° NETTO 3a cat. CORSI GIAN LUIGI 41 pt

1° NETTO 2a cat. TONELLI CLAUDIO 39 pt

1° NETTO 1a cat. DEBIASI ANDREA 40 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 33 pt (nella foto)

Durante la premiazione sono stati consegnati i premi ai vincitori tra cui magliette, cappellini e giacche della Callaway e Original Penguin, marchi sempre molto apprezzati dai golfisti.

Un sentito ringraziamento allo sponsor per l’impeccabile organizzazione della gara.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 14 settembre MERCOL CUP (n° 16)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Domenica 18 settembre CENTRO PORSCHE BZ GOLF CHALLENGE The 4th

Stbl. 3 cat. – Ranking Stagionale –