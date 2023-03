Funivie Folgarida Marilleva, disponibile la documentazione per le assemblee del 31 marzo

venerdì, 17 marzo 2023

Commezzadura (Trento) – Funivie Folgarida Marilleva ha pubblicato sul sito www.ski.it e reso disponibile presso gli uffici della sede della società a Commezzadura (Trento) la documentazione in vista dell’assemblea straordinaria della società e dell’assemblea speciale dei titolari di azioni privilegiate, fissate per il 31 marzo, rispettivamente alle 9 e alle 11 a Dimaro Folgarida (Trento) al Centro Congressuale alla Sosta dell’Imperatore.

Il Consiglio di Amministrazione di Funivie Folgarida Marilleva (FFM), presieduto dall’ingegner Sergio Collini, ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti la proposta di conversione obbligatoria di 17.182.207 azioni privilegiate della società esistenti in 17.182.207 azioni ordinarie della società di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di conversione, in ragione di un rapporto di conversione pari a un’azione ordinaria per ciascuna azione privilegiata convertita, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole azioni ordinarie e l’adozione delle modifiche statutarie ad essa connesse.

L’approvazione della proposta di Conversione, che è finalizzata a razionalizzare la struttura del capitale della Società e a semplificare la governance della stessa, con l’allineamento dei diritti di tutti gli azionisti. La documentazione è disponibile sul sito www.ski.it (area istituzionale; area soci) e presso gli uffici della società FFM.