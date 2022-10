Fiaccolata e una Santa Messa: Sfruz ricorda Thomas Ziller

mercoledì, 26 ottobre 2022

Sfruz (Trento) – Il paese ricorda Thomas Ziller. Domenica 30 ottobre la comunità di Sfruz (Trento) ricorderà l’operaio comunale Thomas Ziller con una Santa Messa e una fiaccolata con la benedizione della lapide sul luogo del tragico incidente. Il Comune di Sfruz ha installato, nel luogo in località Madonnina dove è avvenuta la tragedia, una lapide in ricordo dell’operaio Thomas Ziller. E adesso verrà organizzato un momento con la comunità per ricordarlo.

Thomas Ziller verrà ricordato domenica 30 ottobre a Sfruz, paese dove lavorava come operaio comunale e dove nel mese di maggio, proprio nel compimento del suo lavoro, per un tragico incidente è morto. Il Comune di Sfruz lo vuole ricordare con una Santa Messa alle ore 16:30 e dopo con una fiaccolata sul luogo dell’incidente dove l’Amministrazione comunale ha fatto installare una lapide in ricordo di Thomas.

La morte di Thomas aveva sconvolto la Comunità di Sfruz. Una comunità che aveva fin da subito apprezzato Thomas per la sua professionalità, il suo carattere gentile e il suo sorriso. La Messa di domenica verrà celebrata dal parroco di Sfruz Don Raimondo. Tutte le associazioni del Comune, insieme all’Amministrazione comunale hanno fortemente voluto, in accordo con la famiglia ricordare Thomas attraverso una lapide installata sul luogo dell’incidente.

“Thomas – afferma il sindaco di Sfruz Andrea Biasi – ha lasciato un segno indelebile nella Comunità di Sfruz. La sua scomparsa ha creato una profonda e sincera commozione non solo a Sfruz. Era un ragazzo d’oro che in poco tempo era riuscito a farsi voler bene da tutti. Un grande lavoratore che possedeva due grandissimi doni: un cuore gentile e un sorriso contagioso. Domenica, insieme a quanti vorranno partecipare, ci ritroveremo come comunità per ricordare Thomas attraverso una Santa Messa e una fiaccolata che dalla chiesa di Sfruz arriverà in località la Madonnina: luogo del tragico incidente. Un momento di raccoglimento e di preghiera per un’anima buona che ci ha lasciato troppo presto”.