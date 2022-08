Dolomiti Golf Club, i risultati delle ultime gare

lunedì, 1 agosto 2022

Sarnonico – Due importanti tornei hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento).

Mercoledì 27 luglio si è disputata una delle tappe del circuito del Trofeo del Garda. Si tratta di una Louisiana a coppie con categoria unica.

La giornata soleggiata ha fatto da cornice a un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati. I giocatori che vi hanno preso parte erano circa una settantina, provenienti anche dalla vicine regioni di Lombardia e Veneto. A fine giornata i vincitori sono stati:

1a COPPIA NETTO G.c. Dolomiti

MARTINI LUCA 50 punti

SPRINGHETTI CLAUDIA

1a COPPIA LORDO G.c. Le Vigne

VESENTINI GIANPIETRO 37 punti

CAZZADORI TULLIO

A termine della gara premiazione presso la Club House del circolo con attrezzatura sportiva premiata Dolomiti. A conclusione della giornata c’è stata la cena offerta presso il ristorante.

Sabato 30 e domenica 31 luglio 2022 si è svolta l’ottava edizione del “FELICETTI GOLF CHALLENGE”. Più di 200 i giocatori che hanno partecipato ad uno dei più importanti ed apprezzati tornei della stagione. Il tempo soleggiato e le temperature estive hanno permesso il regolare svolgimento delle gare. Il via è stato dato il sabato alle ore 08:00 con una partenza shot gun, il secondo round ha giocato alle ore 13:00 e il terzo round alle 13: 10 sempre con una partenza simultanea, preceduta da una graditissima merenda in Club House con panini con porchetta e birretta.

Tantissimi i premi speciali di giornata, su moltissime buche del percorso, nearaest to the pin, longest drive, premi a sorpresa per chi ha fatto Par alla buca 8 e Birdie alla buca 17. Inoltre, per ogni eagle e birdie fatti sono stati donati 10 chili di Pasta Felicetti per l’emergenza in Ucraina.

La prima giornata si è conclusa con la consegna dei premi speciali a seguire la deliziosa cena dello Chef Lazzarini Michele, braccio destro dello Chef stellato Norbert Niederkofler, e adesso proprietario del ristorante Contrada Bricconi, a Oltressenda Alta, provincia di Bergamo, Valle Seriana.

Graditissimo ospite per queste due giornate Manfred Mölgg famoso sciatore alpino italiano specialista delle gare tecniche, vincitore di tre medaglie iridate e di una Coppa del Mondo di slalom speciale, è giocatore anche di golf che insieme a Riccardo Felicetti ha giocato il Challenge.

Come da programma l’appuntamento continuava il giorno dopo per il 2° e conclusivo giro del Felicetti Golf Challenge. Domenica la gara è iniziata regolarmente alle 8:00 del mattino con partenze fino alle ore 14:30. Formula di gara: 36 buche medal per la 1^ categoria, stableford per la 2^ e 3^ categoria.

Di seguito i vincitori finali:

1° NETTO 3^ cat. ZADRA PAOLO 72 pt

1° NETTO 2^ cat. TORRESANI CORNELIO 75 pt

1° NETTO 1^ cat. ZUCHRISTIAN JOACHIM 141 colpi

1° LORDO TSCHURTSCHNENTHALER MARTIN 156 colpi

A fine torneo premiazione di giornata e finale con premi Pasta Felicetti e accessori unici in PVC riciclato. E a sorpresa altri premi speciali, infatti è stato premiato pure l’ultimo giocatore in classifica Lorda. Il primo lordo è stato premiato con uno splendido trofeo con legno ricavato dalla Tempesta Vaia.

Sono stati due giorni di golf conclusi con gioia, emozione e dove l’amicizia e lo sport hanno fatto da padroni! Un ringraziamento allo sponsor Pastificio Felicetti, leader di mercato nella produzione di pasta biologica di alta qualità, ed in particolare al Titolare Riccardo Felicetti per la splendida organizzazione.

PROSSIME GARE IN PROGRAMMA:

Mercoledì 3/8 MERCOL CUP (n° 11) Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Domenica 7/8 INTERNORM GOLF CHALLENGE Stbl. 3 cat. –

BUVETTE E CENA OFFERTA