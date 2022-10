Dimaro Folgarida: rinviato al 2023 il 5° Slalom Val di Sole

mercoledì, 5 ottobre 2022

Dimaro Folgarida (Trento) – Pochi piloti iscritti con la nuova data, rinviato al 2023 il 5° Slalom Val di Sole.

La speranza della Scuderia Adige Sport di poterlo riproporre, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, era tanta, ma purtroppo anche questa volta il comitato organizzatore ha dovuto gettare la spugna. La quinta edizione dello “Slalom Val di Sole” è rimandata al 2023, dato che i concorrenti iscritti, meno di trenta, rappresentano un numero troppo esiguo per poter dare vita all’evento, che era stato programmato per il 9 ottobre.

Un data anomala, molto avanzata rispetto al calendario motoristico tradizionale e a quella fissata il 4 settembre, ma obbligata per evitare la concomitanza con altre manifestazioni organizzate in zona, che si è rivelata impraticabile per la maggior parte dei piloti interessati a prendervi parte.