Dai nidi alle rondini, lezione di tutela ambientale a Ossana

martedì, 1 marzo 2022

Ossana – Dai nidi degli uccelli una lezione di tutela ambientale e convivenza. Ossana si prepara a una primavera a misura di rondini. Appuntamento con il “Workshop nidi urbani”. L’evento è inserito nel programma del progetto OssaNat, pensato per sensibilizzare la cittadinanza sul valore della biodiversità e della tutela dell’ecosistema. La sindaca Laura Marinelli: “L’impegno per la conservazione della natura riguarda tutti. Le pratiche esperienziali sono uno straordinario strumento di apprendimento”.

Incontrarsi, divertirsi e scoprire un vero e proprio mondo nuovo. Sono queste le opportunità offerte dal “Workshop nidi urbani” in programma martedì 8 marzo alle 16:30 presso la sala Jacopo Aconcio del Comune di Ossana (Trento). L’iniziativa, inserita nell’ambito del più ampio progetto OssaNat, prevede un corso teorico-pratico per la costruzione di cassette nido favorendo in questo modo l’apprendimento di quelle conoscenze utili per comprendere al meglio il ruolo dei volatili nell’ecosistema locale.

Oltre ad apprendere le tecniche necessarie per la realizzazione dei nidi artificiali, i partecipanti avranno la possibilità di raccogliere numerose informazioni utili grazie all’intervento di un ornitologo. In tal modo sarà possibile scoprire quali specie di animali possiamo attirare nel nostro giardino per aumentarne la biodiversità, dove e quando installare i nidi e, più in generale, come si possa sostenerne la presenza in un rapporto armonico con gli esseri umani. Un aspetto, quest’ultimo, tutt’altro che scontato.

Da sempre messaggeri di primavera, rondini, rondoni e balestrucci sono alcuni fra gli uccelli più diffusi e familiari del nostro ambiente rurale e urbano. Nonostante questo, purtroppo, la loro presenza risulta spesso fastidiosa a causa delle spiacevoli tracce di guano che lasciano sotto i nidi. Il nostro istinto suggerirebbe di liberarcene. Tale scelta, tuttavia, sarebbe sbagliata perché metterebbe in pericolo gli equilibri di queste specie a rischio estinzione – protette per altro da numerose normative nazionali e europee – che sono particolarmente importanti per l’ecosistema. Da qui la necessità di sviluppare nuove soluzioni e trucchi per una convivenza più serena.

L’incontro dell’8 marzo è uno dei numerosi eventi previsti dal progetto OssaNat, realizzato dal Comune grazie a fondi del Piano di Sviluppo Rurale e concepito con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’inestimabile valore della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Al centro delle diverse iniziative previste due elementi fondamentali: il coinvolgimento dei cittadini, che hanno la possibilità di formarsi in modo attivo attraverso il continuo interscambio con gli esperti (secondo i principi della cosiddetta citizen science), e il focus sulle nuove generazioni, chiamate ad assumere la piena consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Proprio loro è dedicato il programma di incontri in aula previsto per questa primavera. Nell’occasione, gli alunni di prima e seconda della scuola elementare di Ossana impareranno a distinguere i volatili e a conoscere le dinamiche delle loro migrazioni, per poi attivarsi con un censimento dei nidi presenti nel centro storico del paese. “Il nostro futuro passa attraverso la conservazione della biodiversità, una missione, quest’ultima, alla quale siamo chiamati a partecipare fin da giovanissimi – spiega la sindaca di Ossana, Laura Marinelli (nella foto) -. “Le pratiche esperienziali, in questo senso, sono uno straordinario strumento di apprendimento capace di integrarsi al meglio con l’attività didattica”.

Info: per accedere alla sala è necessario prenotare chiamando il numero 353 3305004 o scrivendo una mail a boscoderniga@comune.ossana.tn.it.