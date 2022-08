Da Pinzolo a Ravina: viabilità e ciclabili trentine, quasi 100 milioni per assicurare le opere

sabato, 27 agosto 2022

Pinzolo – La Giunta provinciale su proposta del presidente Fugatti ha approvato gli aumenti di spesa per importanti opere previste in Trentino. Tra queste la variante di Pinzolo, già assegnata al commissario straordinario allo scopo di accelerare i tempi di esecuzione, e la galleria di Ponte Pià. La prenotazione di spesa aggiuntiva arriva a quasi 100 milioni (97.526.919,36 euro per la precisione). Si tratta, come spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, del primo aggiornamento del Documento di Programmazione degli interventi (DOPI), necessario per utilizzare il prima possibile la disponibilità ulteriore prevista per il capitolo opere pubbliche nell’assestamento del bilancio provinciale, recentemente approvato in Consiglio. Un provvedimento dunque rilevante, che risponde all’obiettivo di garantire senza ritardi la prosecuzione degli interventi pubblici necessari allo sviluppo del Trentino e fornire le risposte ai territori. Con investimenti che riguardano sia la messa in sicurezza e l’adeguamento della viabilità che le piste ciclopedonali, utili anche a scopo turistico.

Nelle tabelle le opera interessate dalla variazione:

DOPI VIABILITÀ – PRIMO STRALCIO 2022-2023

INTERVENTI / Variazione aggiuntiva / Costo complessivo / Investimento

Opera n. S-174 – Lavori di rettifica e adeguamento della galleria “Ponte Pià” nel tratto compreso tra le Progr. Kilom. 94,700 – 96,530 della S.S. n. 237 del Caffaro – CUP C27H20001350003 22.000.000,00 47.000.000,00

Opera n. 310 – S.S. 239 di Campiglio – Variante di Pinzolo – UF1 – Bypass di Pinzolo e Carisolo -CUP C71B03000380003 42.600.000,00 122.795.882,43

Opera n. S-887 – S-641 del Passo Fedaia – Sistemazione Pent del Peles – CUP C21B20000380003 772.007,70 2.210.116,09

Opera S-944 Rifacimento del Ponte di Ravina sull’Adige lungo la SP 90 “Destra Adige” per adeguamento sezione idraulica in loc. Ravina – RISORSE STATALI PER EURO 9.953.884,16 15.953.884,16 15.953.884,16

Opera n. S-951 – Allargamento e sistemazione della “Curva del Palloncino” sulla SS 45bis “Gardesana Occidentale” CUP C64E20002820003 533.291,49 1990657.47

Opera n. S-975: Eventi meteorologici 2018 – Intervento tra intersezione SP 232 a Masi di Cavalese per ragioni idrauliche -CUP C21B18000010003 7.000.000,00 7.000.000,00

Opera n. S- 1032- Messa in sicurezza della S.S. 12 in corrispondenza dello svincolo per Ravina (TN) 3.700.000,00 3.700.000,00

DOPI CICLABILI- PRIMO STRALCIO 2022-2023

INTERVENTI / Variazione aggiuntiva / Costo complessivo / Investimento

Opera n. C-63 – Pista ciclopedonale Valli di Fiemme e Fassa: Collegamento Campitello – Canazei CUP C21B18000010003 300.000,00 2.177.161,60

Opera n. C-82 – Pista ciclopedonale Valsugana: Collegamento Rio Santa Colomba – Strada dei Crozi CUP C61B20000970003 200.000,00