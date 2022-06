Coronavirus, i numeri in Trentino Alto Adige e Lombardia

martedì, 21 giugno 2022

Sondrio – Nove nuovi decessi con Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. Restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive (16). A fronte di 44.586 tamponi effettuati, sono 9.900 i nuovi positivi (22,2%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 44.586, totale complessivo: 38.301.880

– i nuovi casi positivi: 9.900

– in terapia intensiva: 16 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 638 (+49)

– i decessi, totale complessivo: 40.736 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.721 di cui 1.614 a Milano città;

Bergamo: 601;

Brescia: 1.019;

Como: 656;

Cremona: 228;

Lecco: 341;

Lodi: 177;

Mantova: 388;

Monza e Brianza: 943;

Pavia: 486;

Sondrio: 117;

Varese: 897.

DUE MORTI IN TRENTINO

Si segnalano purtroppo due nuovi decessi per Coronavirus in Trentino: si tratta due uomini, un over 70 e un over 90 entrambi vaccinati ma con patologie pregresse, entrambi deceduti in ospedale. Lo segnala il report odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I nuovi casi sono 384. Di questi 6 casi sono stati rilevati al molecolare (su 248 test effettuati) e 378 all’antigenico (su 1.509 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 31 (+1), di cui nessuno in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

I DATI IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 541 tamponi PCR e registrato 27 nuovi casi positivi. Inoltre 614 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (21 giugno) sono stati effettuati in totale 894.448 tamponi su 322.469 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (20 giugno): 541

Nuovi casi testati positivi da PCR: 27

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 222.877

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 894.448

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 322.469 (+146)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.944.784

Test antigenici eseguiti ieri: 2.053

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 614

Dati casi positivi del 19.06. per fascia d’età: 0-9: 23 = 4% 10-19: 58 = 9% 20-29: 67 = 10% 30-39: 78 = 12% 40-49: 106 = 17% 50-59: 145 = 23% 60-69: 82 = 13% 70-79: 49 = 8% 80-89: 22 = 3% 90-99: 11 = 2% totale: 641= 100%

Altri dati

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 51

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Numero di pazienti Covid ricoverati/e in reparti di terapia subintensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.484 (+1; 1M 80-89)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 2.791

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 329.500

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 332.291

Guariti totali: 218.602 (+99)