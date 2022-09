Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino

giovedì, 22 settembre 2022

Sondrio – 12 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-7). A fronte di 27.023 tamponi effettuati, sono 3.841 i nuovi positivi (14,2%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 27.023, totale complessivo: 41.278.042

– i nuovi casi positivi: 3.841

– in terapia intensiva: 9 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 468 (-7)

– i decessi, totale complessivo: 42.461 (+12)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.101 di cui 417 a Milano città;

Bergamo: 414;

Brescia: 554;

Como: 245;

Cremona: 95;

Lecco: 152;

Lodi: 101;

Mantova: 163;

Monza e Brianza: 289;

Pavia: 192;

Sondrio: 90;

Varese: 362.

I dati in Trentino

Nessun decesso per Covid-19 in Trentino e 361 nuovi casi: sono i dati odierni del bollettino quotidiano dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dei contagi dovuti al coronavirus sul nostro territorio. Tra i nuovi casi, 7 risultano positivi al molecolare (su 182 test effettuati) e 354 all’antigenico (su 1.695 test effettuati). Non vi sono positività emerse dai molecolari rispetto ai test rapidi dei giorni scorsi.

I pazienti ricoverati sono 40, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 11 dimissioni. I casi attivi sono 2.399 (+63), mentre i guariti sono 297 in più, per un totale di 205.795 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei casi per fascia di età:

5 tra 0-2 anni

3 tra 3-5 anni

18 tra 6-10 anni

22 tra 11-13 anni

18 tra 14-18 anni

74 tra 19-39 anni

128 tra 40-59 anni

38 tra 60-69 anni

34 tra 70-79 anni

21 di 80 anni e oltre.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.253.373, di cui 428.918 seconde dosi, 340.858 terze dosi e 32.613 quarte dosi.