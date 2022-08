Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino

lunedì, 8 agosto 2022

Sondrio – 27 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.810 tamponi effettuati, sono 1.169 i nuovi positivi (13,2%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 8.810, totale complessivo: 40.312.184

– i nuovi casi positivi: 1.169

– in terapia intensiva: 35 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.125 (+12)

– i decessi, totale complessivo: 41.806 (+27)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 312 di cui 166 a Milano città;

Bergamo: 107;

Brescia: 210;

Como: 68;

Cremona: 56;

Lecco: 18;

Lodi: 21;

Mantova: 62;

Monza e Brianza: 82;

Pavia: 86;

Sondrio: 20;

Varese: 54.

I DATI IN TRENTINO

Coronavirus: il report di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta un decesso. Si tratta di un uomo di quasi 90 anni, vaccinato e affetto da altre patologie. I nuovi casi sono 97. Di questi, 2 sono stati rilevati al molecolare (su 47 test effettuati) e 95 all’antigenico (su 573 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 80, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e 4 dimissioni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

4 tra 0-2 anni

3 tra 3-5 anni

1 tra 6-10 anni

1 tra 11-13 anni

3 tra 14-18 anni

31 tra 19-39 anni

27 tra 40-59 anni

13 tra 60-69 anni

7 tra 70-79 anni

7 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.244.423 (di cui 428.719 2° dosi, 339.630 3° terze dosi e 25.189 4° dosi).