Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino

venerdì, 29 luglio 2022

Sondrio – 46 morti con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-26). A fronte di 39.578 tamponi effettuati, sono 6.847 i nuovi positivi (17,3%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 39.578, totale complessivo: 40.015.393

– i nuovi casi positivi: 6.847

– in terapia intensiva: 52 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.503 (-26)

– i decessi, totale complessivo: 41.509 (+46)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.850 di cui 685 a Milano città;

Bergamo: 722;

Brescia: 988;

Como: 357;

Cremona: 347;

Lecco: 178;

Lodi: 195;

Mantova: 426;

Monza e Brianza: 531;

Pavia: 453;

Sondrio: 108;

Varese: 488.

I NUMERI IN TRENTINO

Sono 461 i casi odierni, di cui 8 positivi al molecolare (su 79 test effettuati) e 453 all’antigenico (su 2.429 test effettuati); i molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sono i dati odierni del bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nessun decesso mentre i pazienti ricoverati sono 70, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 11 dimissioni. Le vaccinazioni somministrate in totale sono 1.240.570, di cui 361.072 terze dosi.

Questi i casi positivi odierni suddivisi per classi di età:

0-2 anni 11

3-5 anni 6

6-10 anni 6

11-13 anni 8

14-18 anni 16

19-39 anni 99

40-59 anni 142

60-69 anni 71

70-79 anni 51

80 + anni 51