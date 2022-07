Coronavirus, i dati di Lombardia e Trentino

mercoledì, 13 luglio 2022

Sondrio – 14 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. A fronte di 59.061 tamponi effettuati, sono 15.185 i nuovi positivi (25,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 59.061, totale complessivo: 39.276.011

– i nuovi casi positivi: 15.185

– in terapia intensiva: 40 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.406 (+23)

– i decessi, totale complessivo: 41.017 (+14)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.780 di cui 1.884 a Milano città;

Bergamo: 1.334;

Brescia: 1.901;

Como: 839;

Cremona: 531;

Lecco: 410;

Lodi: 370;

Mantova: 658;

Monza e Brianza: 1.289;

Pavia: 873;

Sondrio: 213;

Varese: 1.496.

I dati del Trentino

Sono 977 i casi odierni, di cui 14 positivi al molecolare (su 207 test effettuati) e 963 all’antigenico (su 2.976 test effettuati); i molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sono i dati del bollettino Covid dell’Azienda sanitaria, che dà conto di una elevata incidenza del virus in questi ultimi giorni. Zero decessi, in calo i ricoveri: oggi i pazienti sono infatti 76, ieri erano 10 in più, a fronte di 8 nuovi ricoveri e 18 dimissioni; sempre una la persona in rianimazione. Le vaccinazioni somministrate in totale sono 1.228.849, di cui 349.607 terze dosi, e a proposito si ricorda che da oggi le persone nate tra il 1941 e il 1962 possono effettuare la quarta dose del vaccino anti-Covid.

Questo il dettaglio dei casi suddivisi per classi di età:

0-2 anni: 11

3-5 anni: 11

6-10 anni: 21

11-13 anni: 21

14-18 anni: 36

19-39 anni: 209

40-59 anni: 319

60-69 anni: 149

70-79 anni: 127

80 + anni: 73