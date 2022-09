Cles, domani Medicina A viene trasferita al terzo piano

lunedì, 5 settembre 2022

Cles – Ospedale di Cles (Trento): domani, martedì 6 settembre, la sezione A dell’Unità operativa di Medicina dell’ospedale Valli del Noce di Cles trasloca dal primo al terzo piano dell’edificio principale.

Nel corso della giornata i pazienti ricoverati verranno trasferiti nei nuovi spazi interamente ristrutturati e adiacenti alla sezione B dell’Unità operativa. Lo spostamento permetterà di fruire non solo locali nuovi e funzionali ma consentirà anche miglioramenti nell’organizzazione e gestione delle risorse con benefici sia per gli operatori sia per i pazienti.

L’invito di Apss, per la giornata di domani, è limitare le visite allo stretto necessario, e possibilmente nella fascia oraria dalle 19 alle 20. I numeri di telefono resteranno invariati.