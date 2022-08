Circuito podistico Val di Sole: i risultati della “Camminata fra i masi di Rabbi”

lunedì, 1 agosto 2022

Rabbi – “La camminata fra i masi di Rabbi”, terzo appuntamento del Circuito Podistico Val di Sole, che si è disputato a Rabbi (Trento) hanno registrato una buona partecipazione tra gli Amatori e i Senior, ma anche tra le categorie giovanili. Per non parlare dei ragazzi (dal 2013 in poi) che hanno preso parte alla minirun, che ha anticipato la “camminata fra i masi”.

La camminata ha interessato San Bernardo, i masi di Valors: dopo la partenza dal ponte sottostante l’ufficio turistico i 130 iscritti alla “camminata” hanno percorso 4,5 chilometri e 370 di dislivello e si è conclusa con la premiazione sul piazzale delle scuole di San Bernardo. Prima della gara i mini atleti hanno preso parte ad una corsa gioco in allegria.

Prossimo appuntamento mercoledì 3 agosto a Caldes (Trento), con partenza alle 20:30

CLASSIFICA GENERALE – Primi 60

1 RIGO ALEX M 2001 1

2 RADOVAN MATTEO M 1974 2

3 CARRARA BRUNO M 1977 3

4 PANIZZA GIOVANNI M 1999 4

5 DALDOSS MANUEL M 1986 5

6 SLANZI LORENZO M 2003 6

7 RADOVAN STEFANO M 2003 7

8 BERTO’ OMAR M 1979 8

9 DAPRA’ ROBERTO M 1997 9

10 LORENZONI ANDREA M 2005 10

11 GIARDIELLO ANGELO M 1970 11

12 BERLANDA CORRADO M 1964 12

13 KELLER MASSIMO M 1976 13

14 GIARDIELLO FEDERICO M 2009 14

15 MENGON TOMMASO M 2008 15

16 VALENTINI CLAUDIO M 1970 16

17 ZANELLA SERGIO M 1991 17

18 KELLER LEONARDO M 2010 18

19 DAPRA’ MATTIA M 1984 19

20 DELPERO CRISTINA F 1979 20

21 CAVALLAR GIOVANNI M 2006 21

22 ZANELLA FRANCESCO M 2005 22

23 BORGHESI GIADA F 2002 23

24 RAVELLI MAURO M 2009 24

25 CICOLINI DIEGO M 2008 25

26 ZANELLA GIOVANNI M 2005 26

27 BRUSAFERRI ATTILIO M 1969 27

28 BERTOLINI MICHELE M 2012 28

29 BAGGIA PIETRO M 2010 29

30 RIGO SERENA F 2004 30

31 DAPRA’ ANTONIO M 1973 31

32 CARRARA GABRIELE M 2010 32

33 ZAMBELLI GIOVANNI M 2011 33

34 CICOLINI CARLO M 2009 34

35 VICENTINI ISACCO M 2007 35

36 TURRI MICHELE M 1983 36

37 ANGELI DESIREE F 2006 37

38 MARINOLLI SIMONE M 2006 39

39 MORESCHINI FRANCO M 1979 38

40 ZANONI GABRIELE M 1984 40

41 MORBI GIANPAOLO M 1965 41

42 NICOLETTI ELISABETTA F 1990 42

43 FOSSATI EMANUELA F 1983 43

44 RADOVAN LUCIA F 2006 44

45 MENGON RICCARDO M 2010 45

46 LARGAIOLLI MAURO M 1976 46

47 ALBASINI DAVIDE M 2007 47

48 BATTAN MICHELA F 1980 48

49 LONGHI RENE’ M 1984 49

50 BRUSAFERRI LISA F 2007 50

51 CARRARA FRANCESCO M 2014 51

52 ANDRIGHI LINO M 1958 52

53 TONIDANDEL GIOVANNA F 1970 53

54 CAVALLAR VERONICA F 1983 54

55 ZAPPINI MATTEO M 2012 55

56 MORESCHINI CHANTAL F 2010 56

57 PANIZZA VALENTINA F 1988 57

58 ZANGA MONICA F 1963 58

59 RUATTI SAVERIO M 1958 59

60 ZAMBELLI ELISA F 2008 60