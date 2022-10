Casez: laboratori agroalimentari di Fem all’evento Pomaria

venerdì, 14 ottobre 2022

Predaia (Trento) – E’ in programma domani – sabato 15 – e domenica 16 ottobre Pomaria nella suggestiva cornice del borgo di Casez a Predaia (Trento). All’evento sarà presente, con laboratori agroalimentari, mostra pomologica, meleto guyot e test di maturazione delle mele, la Fondazione Edmund Mach. Inoltre verrà presentato il meleto guyot e la mostra pomologica tra le vecchie varietà e le nuove selezioni frutto della ricerca FEM.

Laboratori didattici agroalimentari

Nella due giorni studenti e docenti del Centro Istruzione e Formazione che proporranno una dimostrazione della trasformazione dei prodotti agricoli. Per scoprire, ad esempio, come si produce il succo dalla mela e come si lavora il latte e assistere all’intero ciclo di lavorazione della carne per ottenere la mortandela della Val di Non.

Come si conserva la mela?

Gli esperti del Centro Trasferimento Tecnologico spiegheranno come evolve la qualità della mela nel corso di processi di maturazione e durante la conservazione con dimostrazioni pratiche dei principali test di maturazione.

Dalle antiche varietà alle mele di domani

Sarà presente il percorso espositivo che si snoda tra le mele selvatiche e storiche coltivate nel nostro territorio regionale per giungere alle principali varietà e cloni attualmente sul mercato, varietà resistenti e alcune selezioni frutto del programma di miglioramento genetico a cura del Centro Ricerca e Innovazione.

Il meleto guyot

In vetrina ci sarà l’innovativa forma di allevamento del melo messa a punto da FEM: un’opportunità per scoprire le possibili applicazioni e tutti i vantaggi offerti dal nuovo metodo grazie ad un allestimento curato dall’Unità di ricerca e sperimentazione agronomica nella frutticoltura.