Calcio, ritiro del Napoli: grande accoglienza per Osimhen a Dimaro

mercoledì, 13 luglio 2022

Dimaro Folgarida – Grande entusiasmo per l’arrivo di Victor Osimhen accolto dai tifosi allo stadio di Carciato a Dimaro Folgarida (Trento). Al suo ingresso in campo ha strappato l’applauso del pubblico, tifosi e di mister Spalletti, con cui si è soffermato a parlare. Il suo arrivo ha rappresentato un grande incentivo essendo un calciatore importante per la squadra, dopo la partenza di Koulibaly serviva un po’ di entusiasmo sia alla squadra che ai tifosi. Nella prima mattinata si è visto il centravanti lavorare tecnicamente e atleticamente.

Tanto atteso in Trentino è il presidente De Laurentiis per l’amichevole contro l’Anaune, squadra che disputa il campionato d’Eccellenza regionale in Trentino. Il calcio d’inizio è alle 18 e la partita sarà trasmessa sui social del Napoli. Sarà il terzo appuntamento tra Napoli e l’Anaune, gli azzurri dopo quelli del 2015 e 2016 con Maurizio Sarri in panchina. La prima sfida finì 8-0 per gli azzurri e la seconda 10-0.

L’esperienza sarà entusiasmante per l’Anaune, ne ha parlato l’allenatore Filippo Moratti: “Ai ragazzi dirò di divertirci, il divario tecnico è troppo ampio, siamo felici d’affrontare il Napoli, non vedo l’ora d’incontrare Spalletti. Siamo una squadra giovane, abbiamo tanti giocatori in vacanza, vogliamo prepararci per fare un buon campionato. Nella scorsa stagione non siamo stati molto brillanti, vogliamo difendere la categoria, siamo l’unica squadra della valle. Abbiamo tanti ragazzi del territorio molto validi”.

A Dimaro Folgarida la grande grande attesa è tutta rivolta alla presentazione di sabato sera, con il dj Daniele Decibel Bellini a guidare l’evento che tradizionalmente vede la squadra sul palco impegnata a cantare e divertirsi. Un programma che scalda l’entusiasmo dei tifosi azzurri, pronti a colorare d’azzurro la Val di Sole con il week-end chiuso dall’amichevole di domenica contro il Perugia, squadra di serie B.