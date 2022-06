Calcio, il Parma in ritiro precampionato in Val di Pejo

giovedì, 9 giugno 2022

Pejo – L’incantevole scenario della Val di Pejo, nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, ritorna a ospitare il grande calcio. Dal 6 al 16 luglio la valletta ai piedi del noto Monte Vioz sarà infatti la sede ufficiale del ritiro estivo del Parma Calcio, blasonata squadra militante in serie B ma per molti anni grande protagonista anche in Serie A e nelle coppe europee. La formazione giallo-blu capitanata dall’espertissimo portiere Gianluigi Buffon, lo staff tecnico coordinato dal nuovo allenatore Fabio Pecchia ed i dirigenti saranno accolti in due famosi hotel 4 stelle di Cogolo. Il campo di allenamento, dove i tanti tifosi crociati potranno assistere alle sedute di preparazione e partite amichevoli, sarà invece il vicino Centro Sportivo di Celledizzo, dotato anche di una moderna palestra e di una funzionale sala stampa per le conferenze con i media. Durante l’intensa fase di preparazione pre-campionato, non mancheranno comunque anche le opportunità per conoscere la Val di Pejo e le sue bellezze, grazie all’organizzazione di eventi ideati dal Consorzio Turistico Pejo 3000 e dal Comune di Peio, che hanno reso possibile l’accordo con la società sportiva parmigiana, guidata dal nuovo presidente americano Kyle Krause.

Decisamente soddisfatto Gianpietro Martinolli, Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Peio: “La Val di Pejo è entusiasta di accogliere il Parma Calcio 1913 e di mettere a disposizione dello staff tecnico e della squadra il centro sportivo e la nostra organizzazione per un ritiro produttivo; ci piacerebbe però anche andare oltre il solo ritiro sportivo, sposando in un certo senso la splendida città di Parma, punto di riferimento mondiale per il cibo e per la cultura, oltre a rinsaldare il rapporto con la città ducale e con i tanti parmensi che già frequentano la Val di Pejo per lo sci, per le Terme e per il Parco Nazionale dello Stelvio, con i suoi impareggiabili paesaggi, le comode passeggiate e le emozionati escursioni in alta montagna”. Il programma degli allenamenti e delle amichevoli verrà comunicato a breve. Con il ritiro del Parma in Val di Pejo saranno tre quindi le importanti squadre di calcio che quest’estate si alleneranno in riva all’alto Noce: accanto al Napoli, che tornerà per l’undicesima volta consecutiva a Dimaro Folgarida (8-19 luglio), ci sarà infatti anche la Spal di Ferrara a Mezzana (probabili date dal 10 al 24 luglio).