Bresimo, trovato morto nei boschi il sindaco Giuliano Pozzatti

domenica, 20 novembre 2022

Bresimo (Trento) – Tragedia nei boschi della Val di Non. Nella tarda serata di ieri è stato ritrovato privo di vita Giuliano Pozzatti (nel riquadro), 62 anni, sindaco di Bresimo (Trento). Era stato eletto primo cittadino del paesino della Val di Non nel 2020, geometra, aveva un’attività professionale con studio a Cles (Trento).

Appassionato di caccia, nel pomeriggio di ieri è uscito per una battuta di caccia con il figlio, nella zona della malga Binasia. I due si sono divisi e il figlio, non vedendolo ritornare quando si è fatto buio, ha dato l’allarme al 112 e sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino. Poco dopo le 22 è stato ritrovato privo di vita nei boschi. Indagini dei carabinieri per accertare le cause, potrebbe trattarsi di un malore o di una caduta accidentale. Escluso l’incidente da caccia.