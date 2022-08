Basket, Trento in ritiro in Val di Non a fine agosto: il programma e le amichevoli

mercoledì, 10 agosto 2022

Cles – Sarà la Val di Non a tenere a battesimo la preparazione della Dolomiti Energia Trentino in vista della stagione 2022-23: dal 25 al 28 di agosto infatti la prima squadra allenata da coach Lele Molin e il suo staff sarà infatti ospite delle bellezze di Coredo e Cles, dove i bianconeri ritornano a otto anni di distanza dall’ultima volta, quando in vista della prima stagione della Dolomiti Energia in Serie A la squadra era andata in ritiro nella stagione 2014-15.

Un legame, quello tra la squadra trentina e la Val di Non, che in tutte le stagioni di massima serie dei bianconeri è rimasto sempre intenso, con il marchio Melinda, vero e proprio sinonimo del territorio noneso in ambito nazionale e internazionale, presente da otto anni sulle maglie dei campioni della prima squadra e partner di tante iniziative e progetti tra prima squadra, Academy e AquiLab.

ANDREA NARDELLI (Direttore Generale DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Siamo particolarmente contenti di tornare in Val di Non per il nostro ritiro in vista della nuova stagione: saranno giornate intense in cui proseguire con gli allenamenti ma che serviranno al team anche per entrare a contatto con il territorio che rappresentiamo, per fare squadra e per coinvolgere gli importanti partner che storicamente ci legano alla Val di Non. Ringrazio a nome del club le realtà del territorio che ci accoglierà a fine agosto, in particolare l’APT, il Comune di Cles e Melinda, per gli sforzi congiunti che hanno permesso la programmazione del nostro ritiro. La qualità delle strutture ricettive e sportive sul territorio trentino è ai vertici a livello nazionale, prova ne sono i tanti ritiri nelle nostre splendide valli».

Le date della preseason bianconera

Giornate di visite mediche, test e un po’ di allenamenti individuali, poi dal 16 agosto si parte con il raduno ufficiale alla BLM Group Arena: ecco le date della preseason della Dolomiti Energia Trentino in avvicinamento alla prima partita ufficiale in programma il 2 ottobre a Casale Monferrato contro Tortona.

A tre anni dall’ultima volta, torna nel calendario della preseason il Memorial Gianni Brusinelli, il quadrangolare che alla BLM Group Arena venerdì 17 e sabato 18 settembre permetterà ai tifosi bianconeri di vedere in azione “in anteprima” la nuova Dolomiti Energia Trentino sul suo campo di casa. Le avversarie di capitan Forray e compagni saranno la neopromossa Verona, Varese e Napoli.

L’ingresso alle due giornate di partite sono comprese nell’abbonamento di chi avrà sottoscritto la propria tessera entro il 17 di settembre!

Questo il programma della preseason bianconera, che può eventualmente essere soggetto a integrazioni e modifiche:

16 agosto: raduno alla BLM Group Arena

25-28 agosto: ritiro in Val di Non

28 agosto, Carisolo, ore 18.00: amichevole Dolomiti Energia Trentino vs. Tezenis Verona

4 settembre, Brunico, ore 17.00: amichevole Dolomiti Energia Trentino vs. Bayern Monaco

9-10 settembre: torneo di Cavallino Treporti, venerdì semifinale vs. Treviso, sabato finale contro Venezia o Virtus Bologna

17-18 settembre: VIII Memorial Gianni Brusinelli, Trento: sabato semifinale vs. Verona, domenica finale contro Varese o Napoli

24-25 settembre: torneo di Parma, avversarie Brescia, Reggio Emilia e Varese