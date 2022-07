Api, un bene comune: doppio evento a Sfruz

sabato, 16 luglio 2022

Sfruz – Api, un bene comune. L’Amministrazione comunale di Sfruz (Trento), da poco entrato nella rete dei Comuni amici delle Api, con la collaborazione della Pro loco di Sfruz e del Mulino Museo dell’Ape di Croviana ha organizzato per giovedì 21 e sabato 23 l’evento Api: un bene comune.

Cosa possono fare gli enti locali per la salvaguardia dell’apicoltura? Questa è la domanda che ha spinto il Comune di Sfruz, ormai più di un anno fa, ad aderire all’iniziative, promossa a livello nazionale dei Comuni Amici delle Api.

“Comuni amici delle api” è un’iniziativa che si rivolge specificatamente agli enti locali con lo scopo di promuovere una loro partecipazione attiva nella tutela dell’ambiente e nella riqualificazione dei territori, attraverso la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura, a partire dal ruolo strategico di motore politico e di coordinamento che i Comuni hanno per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile.

Proprio per questo, dal confronto con la Pro loco di Sfruz e con l’importante collaborazione con il Mulino Museo dell’Ape di Croviana è nata l’idea di realizzare due eventi con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle Api e sulla bontà del Miele. Si inizierà giovedì 21 luglio alle ore 21 con la proiezione, nella sala Livio Biasi (Municipio Sfruz), del film un Mondo in pericolo. Appassionante viaggio cinematografico nel microcosmo delle api, importanti risorse economiche della natura e insetti sociali fondamentali per l’intero ecosistema, allevate per secoli dall’uomo e a rischio estinzione a causa del “successo” della civilizzazione. A seguire si svolgerà un dibattito.

La giornata di sabato 23 sarà invece incentrata sul Miele, il prodotto delle Api. Una degustazione di Mieli che verranno serviti con formaggi e vini locali. Un percorso sensoriale e gustativo. Alle ore 18 presso il parco giochi di Sfruz.

“Un evento, quello del Comune di Sfruz, che nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della protezione e della salvaguardia di questi preziosi insetti – spiega il sindaco Andrea Biasi –. Un modo, inoltre, per favorire l’apicoltura e la produzione del miele. Come amministrazione vogliamo favorire le buone pratiche per la salvaguardia di questo importante insetto. Inoltre, vogliamo favorire l’apicoltura da praticare su tutto il territorio comunale. Siete tutti invitati”.

Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 3478325237 oppure attraverso una mail a proloco.sfruz@gmail.com. Il costo è di 10 euro a persona.