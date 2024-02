Apertura anticipata degli impianti da sci a Folgarida-Marilleva, Campiglio e Pinzolo

giovedì, 8 febbraio 2024

Pinzolo (Trento) – Apertura anticipata degli impianti nella settimana di Carnevale nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta. Visto il grande afflusso di turisti, già presenti in questi giorni e che aumenteranno ancor di più da sabato e nella prossima settimana gli impianti principali di Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva e Pinzolo apriranno un’ora prima dell’orario consueto.

“E’ un’opportunità in più per turisti e italiani di rendere indimenticabile le giornate sulla neve – spiega Gianni Baldessari (nel video), direttore di Funivie Pinzolo – e di offrire un’ora in più di sci, partendo dalle prime luci delle giornata”.

Dal 12 al 18 febbraio gli impianti principali di Madonna di Campiglio, Folgarida Marilleva e Pinzolo apriranno alle 7:30 (solo in caso di meteo favorevole ndr). Nell’area di Pinzolo l’accesso anticipato agli impianti avverrà con la telecabina Tulot-Malga Cioca. E possibile giorno per giorno avere informazioni in tempo reale degli impianti ed il loro orario di apertura su: www.ski.it.