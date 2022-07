Windsurf, per il Circolo Torbole medaglie alla Coppa Italia Techno 293 e iniziati i Mondiali World Sailing con Renna e Gavioli

lunedì, 11 luglio 2022

Torbole – Le attività del Circolo Surf Torbole non si fermano: durante le regate organizzate nelle settimane scorse sul Garda Trentino, non c’erano solo gli atleti dei Campionati ad uscire in acqua, ma anche tutti i ragazzini della squadra agonistica e dei corsi di “scuola vela”, che un giorno andranno a formare le nuove squadre.

E sono proprio i giovanissimi della classe Techno 293 che nel week end sono stati impegnati nella tappa di Coppa Italia disputata a Tarquinia. Quattro le medaglie in tutto: due nella categoria under 13, altre due nella categoria under 15, piazzamenti di rilievo in una flotta che a Tarquinia era formata da 220 ragazzi-e, numeri che confermano la vivacità della classe giovanile e propedeutica FIV, che forma i regatanti del windsurf. Otto in tutto i ragazzini del Circolo Surf Torbole, che accompagnati dal coach Giangaspare Carta hanno affrontato tre giornate impegnative con vento sostenuto. Tra i 68 regatanti della categoria under 15 quarto posto assoluto e secondo maschile di Paolo Fumagalli; bene Gaia Bonezzi sesta overall e seconda di categoria, con un’ultima strepitosa vittoria assoluta nell’ultima prova; peccato per una squalifica in partenza nella sesta e penultima prova; in gara anche Leontina Paraschiveanu, Susanna Pernici, Davide Scarlata, Greta Coter, che hanno ben regatato. Tra i più giovani under 13 inattaccanile la prima posizione conquistata da Luca Pacchiotti della vicina Fraglia Malcesine, ma i nostri Totaro e Furioli hanno riempito il restante podio, mantenendo una certa regolarità di piazzamenti. Prossimo appuntamento il Campionato Italiano FIV, in programma ad inizio settembre a Salerno.

Intanto iniziati in Olanda i Mondiali giovanili World Sailing, con gli unici due rappresentanti delle tavole a vela atleti del Circolo Surf Torbole: Sofia Renna e Jacopo Gavioli infatti sono stati convocati dalla Federazione Italiana Vela per il più importante evento stagionale. Vento leggero e 4 prove di slalom nel primo giorno e posizioni abbastanza regolari per gli azzurri dell’iQFoil: Sofia Renna è al momento quinta e Jacopo Gavioli, dopo un inizio complicato, ha recuperato con un nono e un terzo parziali, riportandolo concentrato in regata.