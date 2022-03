Windsurf olimpico, Under 21: Sofia Renna seconda alla settima olimpica andalusa

martedì, 1 marzo 2022

Cadice – La giovane atleta portacolori del Circolo Surf Torbole Sofia Renna ha conquistato un ottimo 2° posto nella categoria under 21 e 7° assoluto alla Settimana Olimpica Andalusa-Carnival Race della nuova tavola a 5 cerchi iQFoil, manifestazione conclusa lunedì 28 febbraio a Cadice. Sofia è riuscita a mantenere le stesse posizioni rilevate ad un giorno dalla conclusione (dopo 7 course e 1 slalom), con gli ultimi 4 slalom disputati nella giornata conclusiva.

Sofia, convocata dalla Federazione Italiana Vela, era in trasferta con le compagne di squadra, le azzurre Marta Maggetti e Giorgia Speciale, che hanno chiuso rispettivamente al 2° e 4° posto. Per Sofia un’importante occasione di confronto con la flotta “seniores” della nuova classe olimpica iQFoil. In tutto sono stati disputati 7 course e 5 slalom, gare in cui la gardesana figlia d’arte, ha piazzato un secondo, un quinto e tre sesti quali migliori parziali.

Classifiche: https://bit.ly/3KlgzkL