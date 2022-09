Windsurf, maltempo e nessuna regata agli iQFoil International Games: domani sul Garda le medal series

sabato, 24 settembre 2022

Torbole – La penultima giornata degli iQFoil International games come da previsioni non è stata proficua per vento e regate: il grigiore ha regnato per tutto il giorno e, nonostante si sia provato ad uscire e regatare per ben due volte (una con vento da sud e una con vento da nord nel primo pomeriggio) alla fine il poco vento arrivato è anche finito presto non prmettendo di regatare. Un dovuto grazie al Comitato di regata (e allo staff posaboe) che al primo soffio di vento, prima da sud e poi da nord, ha provato a posizionare il campo di regata per lo slalom, dando una partenza nel pomeriggio alla flotta maschile. Giornata quindi con una nulla di fatto per i regatanti, ma non per tutto lo staff degli Ufficiali di Regata, sempre in acqua a monitorare il campo di gara. Domenica medal series per i primi 10.