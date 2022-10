Volley, Serie A2 femminile: nel 35° Trofeo Città di Trento a far festa è un’ottima Itas Trentino

domenica, 16 ottobre 2022

Trento – Il 35° Trofeo Città di Trento sorride all’Itas Trentino. Nell’ultimo test prima dell’esordio in campionato, previsto per domenica prossima a Montichiari, casa della Banca Valsabbina Millenium Brescia, le gialloblù stendono con un perentorio 3-0 l’Emilbronzo 2000 Montale, aggiudicandosi con merito il trofeo organizzato da Promovolley e mostrando una condizione incoraggiante in vista del debutto stagionale. Senza le infortunate Stocco e Joli e l’indisponibile Bisio, l’Itas si è aggrappata alle ottime percentuali in attacco di DeHoog, top scorer con 14 punti personali e il 43% di positività in attacco, e di Francesca Michieletto, molto efficace anche al servizio al pari dell’intero sestetto di Saja. Foto di Alessio Marchi.

Il primo set si apre con una Francesca Michieletto particolarmente incisiva al servizio e l’Itas Trentino che scappa immediatamente sul 4-0. Gli attacchi di un’ispirata DeHoog e l’ace di Fondriest incrementano il divario tra le due squadre, con Montale che incappa in qualche errore di troppo in battuta che agevola il compito del sestetto di Saja (13-5). I due time out richiesti da Ghibaudi non cambiano l’andamento di una frazione a senso unico: le gialloblù eccellono in difesa e contrattaccano con grande efficacia, chiudendo rapidamente i conti con i guizzi a rete di Moretto e Michieletto (25-13).

Dopo il cambio di campo Saja lancia in sestetto Meli (molto positivo il suo impatto sulla gara) al posto di Fondriest ma l’andamento della sfida non muta di una virgola. Due attacchi consecutivi di DeHoog valgono il 5-1, Bonelli trova risposte positive da tutte le sue attaccanti, con le emiliane incapaci di mantenere il ritmo imposto alla gara dall’Itas (17-11). Montale ha un sussulto d’orgoglio nella fase centrale del set (18-16) ma a respingere a distanza le ospiti ci pensa Francesca Michieletto con un diagonale da posto 4 e la successiva pipe (22-17). Montale incappa in un fallo di posizione, che precede l’errore di Frangipane che consegna la seconda frazione a Trento (25-19).

Saja conferma Meli in posto 3, questa volta in diagonale a Fondriest: l’Itas Trentino parte fortissimo con il muro di DeHoog e l’ace di Bonelli (6-2). Il Sanbàpolis si esalta per le numerose difese spettacolari di Parlangeli e compagne, le gialloblù dilagano con Meli in evidenza al centro della rete (attacco e muro del 12-3). Ghibaudi getta nella mischia anche Aguero, ma è tardi per mutare le sorti di una partita ormai indirizzata verso un rapidissimo 3-0: nel finale c’è gloria anche per Annalisa Michieletto (a segno a muro), prima del definitivo 25-10 che dà il via alla premiazione.

«Un test, l’ultimo prima dell’inizio del campionato, che fa certamente morale – ha spiegato a fine gara Stefano Saja, allenatore dell’Itas Trentino – ; ho visto una squadra che fin dal primo set ha aggredito le nostre avversarie con il servizio riuscendo a creare loro non poche difficoltà. Siamo riusciti a proporre il nostro gioco e a limitare al meglio i punti di forza di Montale. Anche in difesa ci siamo mossi molto bene, andando su ogni pallone e mostrando una grande intensità. Il giudizio su questo ultimo test non può che essere assolutamente positivo».

Di seguito il tabellino del 35° Trofeo Città di Trento, andato in scena questo pomeriggio al Sanbàpolis di Trento

Itas Trentino – Emilbronzo 2000 Montale 3-0

(25-13, 25-19, 25-10)

ITAS TRENTINO: Bonelli 1, Mason 8, Moretto 3, DeHoog 14, Michieletto F. 9, Fondriest 5, Parlangeli (L); Meli 7, Michieletto A. 1, Libardi (L). All. Stefano Saja.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Zojzi 7, Lancellotti 0, Visintini 6, Rossi 0, Frangipane 1, Fronza 3, Bici (L); Mescoli 2, Mammini 0, Angelini 1, Aguero 1. N.e.: Montagnani (L), Bozzoli, Bonato. All. Andrea Ghibaudi.

ARBITRI: Giglio e Fellin di Trento.

DURATA SET: 20’, 24’, 22’; tot. 1h e 06’.

NOTE: Itas Trentino: 3 muri, 7 ace, 9 errori in battuta, 7 errori azione, 41% in attacco, 44% (28%) in ricezione. Montale: 0 muri, 2 ace, 11 errori in battuta, 12 errori azione, 21% in attacco, 36% (20%) in ricezione.