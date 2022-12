Volley, il Ks Rent chiude alla grande il 2022: Portogruaro ko

lunedì, 19 dicembre 2022

Trento – L’anno solare si chiude con una classifica identica a quella di sabato scorso, demandano quindi al 2023 il compito di dirimere la contesa fra Massanzago, UniTrento Volley e Bolghera, ancora compresse in vetta. Nella decima giornata tutte e tre hanno infatti conquistato l’intera posta in palio e quindi nulla è mutato dopo i significativi aggiustamenti di sabato scorso.

Il Ks Rent lo ha fatto con una prestazione quasi perfetta, che non ha lasciato alcuno scampo al Portomotori Portogruaro, settimo in classifica prima della sfida. I veneti hanno conquistato la miseria di 8 break point in tre frazioni e hanno raccolto appena un muro e un ace. La qualità del gioco di squadra e il grande numero di palle break attaccate ha fatto passare sotto traccia le percentuali d’attacco tutt’altro che esaltanti di Magalini (33%) e Polacco (30%) in una giornata in cui si è invece esaltato Mirco Cristofaletti, vero mattatatore del match grazie a 12 punti e al suo 70% in attacco. Sul tabellino il Portogruaro vanta un’efficienza maggiore nella fase break (47% contro il 40% del Ks Rent), ma non l’ha potuta minimamente sfruttare, perché ha rigiocato pochissimo. Non fa quindi una piega il 3-0 (a 18, 19 e 19) finale.