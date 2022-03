Volley, Bolghera sconfitto in casa per 3-1 dal Grassobbio

domenica, 13 marzo 2022

Trento – Il primo dei quattro scontri salvezza che il Ks Rent Bolghera è chiamato ad affrontare nella parte finale del campionato si è chiuso con una sconfitta (1-3). Un risultato un po’ inatteso, quello maturato ieri sera al PalaClarina, ma che è figlio delle difficoltà che sta incontrando la squadra in questo periodo, come dimostrano i tre 1-3 consecutivi raccolti dal 26 febbraio ad oggi, così come della buona qualità di gioco del Grassobbio, che già nel match di andata aveva mostrato la propria solidità, anche se in quella circostanza la squadra di Saurini mancava di parecchi atleti. Il rientro di Boesso dopo due settimane di stop non è bastato agli orange per portare via almeno un punto ai bergamaschi, che hanno tenuto sempre in pugno il primo e il quarto set, ma nel secondo hanno lasciato strada al Bolghera. Il vero rimpianto è per la mancanza di lucidità mostrata nel finale del terzo parziale, quando il Bolghera era riuscito a portarsi avanti 20-19, ma poi ha ceduto di schianto.

Il ko di ieri, combinato con la vittoria del Cavaion sul Caselle e quella di Crema contro Cazzago, ha creato un pericoloso ingorgo fra le settima e l’undicesima piazza, al punto che ora la lotta è focalizzata ad evitare ben due posti che conducono in serie C.

Leggendo i numeri del tabellino si fatica a capire su quali basi ha costruito il proprio successo la squadra di Fabrizio Incitti, dato che il Bolghera ha attaccato leggermente meglio (44% contro 43%), ha commesso meno errori (13 contro 15) e ha murato di più (12-8), pagando un piccolo dazio solo al servizio (5 ace contro 3). Quello che non raccontano questi dati è che Grassobbio ha difeso meglio, costruendosi molte più opportunità di contrattacco, che ha sfruttato con il 41% di efficacia contro il 29% dei trentini. La grossa differenza è maturata qui.