Vigolana The Race, si avvicina la quarta edizione

sabato, 30 luglio 2022

Vigolo Vattaro – “Vigolana The Race“, domenica 7 agosto la quarta edizione nel circuito La Sportiva.

Manca poco all’appuntamento con la quarta edizione della “Vigolana The Race”, la gara di corsa in montagna che quest’anno assegnerà preziosi punti per il circuito La Sportiva, di cui sarà la quarta e penultima prova.

La data da annotare sul calendario è quella di domenica 7 agosto, quando i concorrenti si sfideranno lungo i 20 chilometri e 1.700 metri di dislivello positivo del percorso, con linea di partenza e striscione di arrivo in località Caolorine, nel Comune di Altopiano della Vigolana.

Lo start verrà dato dalle campagne di Vigolo Vattaro, a quota 675 metri, alle ore 9, poi i concorrenti affronteranno i consueti passaggi in località Malga Dos del Bue (1.050 metri), quindi in località Acqua della Mastaze (1.060 metri), sede del primo ristoro. Successivamente transiteranno in località Gratarola (1.469 metri) e Polsa (1.551 metri), per poi addentrarsi nella Val Larga, fino ai 2.100 metri dell’omonima Forcella, dove saranno posizionati il secondo ristoro ed il cancello orario, fissato a 2 ore e 40 minuti di gara. A quel punto si salirà verso Cima Vattaro (2.130 metri) e il Becco di Filadonna (2.150 metri), punto più alto del tracciato, con successivi transiti ancora in quota a Cima Vigolana (2.145 metri) e al Becco della Ceriola (1.935 metri), raggiunto attraverso un single track tecnico e muscolare.

Da lì per i runner comincerà la picchiata fino a località Sass de l’Aquila e una panoramica traversata che conduce a Malga Derocca (1.636 metri), seguita dai passaggi al Col della Caura e, ancora in discesa, al Crocefisso del Verzer (1.025 metri). Gli ultimi chilometri saranno su comoda strada forestale, fino al ripido prato che porterà gli atleti sul traguardo.

Le iscrizioni si formalizzano sul sito www.vigolanatherace e in queste ultime settimane hanno avuto un’impennata di adesioni, tant’è che il Comitato organizzatore conta di ottenere il sold out con qualche giorno di anticipo come nelle passate edizioni. La quota è di 37 euro fino alle ore 12 del 5 agosto, mentre quanti vorranno iscriversi il 6 e 7 agosto (esclusivamente presso il punto ritiro pettorali) dovranno versare 45 euro.

La quota dà diritto all’assistenza medica, a cinque ristori, al pasta party finale, al chip usa e getta per rilevamento del tempo di gara, al parcheggio gratuito, al pacco gara e alle foto scaricabili dal sito www.vigolanatherace.it, dove si possono trovare tutte le informazioni utili.

La terza edizione, disputata nel 2021, venne vinta dal kenyano Dennis Bosire Kiyaka in 1h46’08”, che precedette al traguardo l’azzurro dello skialp Michele Boscacci e Gabriele Guerri, mentre al femminile s’impose Francesca Rusconi (2h16’21”). Un’edizione contrassegnata da un forte e lungo temporale che costrinse gli organizzatori a variare il percorso all’ultimo minuto. La speranza è quella che per il 7 agosto il meteo sia più benevole di dodici mesi fa.

La Vigolana The Race, come anticipato, sarà la quarta e penultima prova del circuito La Sportiva, dopo Colmen Trail, Ledro Skyrace, Aosta-Becca di Nona, a precedere il finale della Latemar Mountain Race in programma l’11 settembre. La classifica del circuito, dopo tre prove, vede al comando della graduatoria maschile Jean Baptiste Simukeka (176 punti), davanti a Simone Costa (138) e a Nadir Maguet (120, gli stessi di Alberto Vender, quarto), mentre nella graduatoria femminile guida con 216 punti Elisa Pallini, seguita da Denise Scherini (154) e Susanna Serafini (132)