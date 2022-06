Vela, svelata la 36esima edizione della Transbenaco Cruise Race

domenica, 26 giugno 2022

Puegnago – Il Circolo Nautico Portese e la Canottieri Garda Salò e la XIV zona FIV hanno presentato la 36esima edizione della “Transbenaco Cruise Race”, in programma sabato 23 e domenica 24 luglio.

Video

https://youtube.com/shorts/yHNV4yMqZXo?feature=share

Fabio Colivicchi, noto giornalista di vela e fondatore del blog Saily.it, ha presentato l’evento nella suggestiva cornice delle Cantine Scolari, in località Raffa di Puegnago (Brescia), nel cuore della Valtenesi e dell’entroterra gardesano. Dopo aver mostrato le riprese della scorsa edizione, i presidenti dei circoli organizzatori, Franco Tirelli (Circolo Nautico Portese) e Marco Maroni (Società Canottieri Garda Salò) hanno spiegato la scelta di questa nuova co-organizzazione, dovuta sia a necessità logistiche che al desiderio di instaurare nuove collaborazioni fra circoli velici.

Il presidente della XIV Zona FIV, Rodolfo Bergamaschi (nel video), ha espresso poi il totale sostegno della Federazione Italiana Vela a manifestazioni come la “Transbenaco”, da lui definita “non una semplice regata ma una bellissima avventura”, che tutti i velisti, neofiti o esperti, dovrebbero provare per cogliere appieno la meraviglia del lago di Garda.

Tra le innovazioni presentate quest’anno anche il percorso, che prevede la partenza di sabato mattina dall’Isola del Garda, per poi arrivare nel tardo pomeriggio presso la Fraglia Vela Malcesine e la mattina seguente tagliare il traguardo nel Golfo di Salò.

Alle premiazioni quest’anno verrà assegnato un nuovo trofeo full-carbon, nato dalla maestria e dal genio creativo di Fausto Mondini (AVANTGARDE), che già anni fa aveva prodotto i Trofei Transbenaco e Transbenaco Hi-Tech.

Contestualmente i circoli organizzatori hanno presentato anche gli altri eventi in calendario nei prossimi mesi: la storica Salò Sail Meeting della Canottieri Garda, in programma per il 9- 10 luglio, la Veleggiata Transbenaco e la Transbenaco per due del Circolo Nautico Portese.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a tutte le regate della famiglia Transbenaco sul sito internet della manifestazione, www.transbenaco.it, dove poter reperire informazioni utili.

Nel corso della serata sono intervenuti anche alcuni presidenti di altri circoli velici benacensi, Lorenzo Tonini (Gargnano), Andrea Corsato (Limone sul Garda) e Alcide Morani (Toscolano Maderno), che hanno ribadito quanto sia importante “fare squadra” per il rilancio della vela gardesana e hanno testimoniato come la “Transbenaco” sia sempre stata un grande laboratorio in tal senso, aperto a collaborazioni di ogni tipo in nome dello sport, della convivialità e della promozione del lago di Garda, o Benaco che dir si voglia.

Le istituzioni erano rappresentate dall’assessore Aldo Silvestri del Comune di Salò che, insieme al Comune di Malcesine, alla Regione Lombardia, al CONI, al Consiglio Regionale, alla Provincia di Brescia, al consorzio Lago di Garda e alla Comunità del Garda, patrocina la manifestazione e ha ribadito l’importanza di questo modello di sviluppo sportivo e territoriale.

Presente anche una delegazione di World Sailing, chiamata a valutare il Garda come candidato per future edizioni delle paralimpiadi e impegnata a testare il lancio della nuova disciplina del “kite paralimpico”, all’insegna della massima inclusività e a testimonianza che un paradiso della vela come il Garda è fruibile da tutti, senza limitazioni.

A voce unanime, è stato espresso un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor della manifestazione, grazie ai quali le iniziative proposte possono realizzarsi.

LA STORIA DELLA REGATA

La “Transbenaco Cruise Race” è una regata nata tra amici, nel lontano 1986, con la volontà di divertirsi navigando e intenzionati a coinvolgere in questa loro avventura altre persone appassionate di acqua, vento e vela. Il format inedito, prevedeva sin dagli esordi, la partecipazione di qualsiasi tipo di equipaggio a bordo di imbarcazioni a bulbo di lunghezza superiore a 6 m, con il principale obiettivo di mettere alla prova se stessi nella conduzione della barca e sfidare gli altri concorrenti in due prove di regata (in tempo reale) sulla rotta Portese-Riva del Garda e ritorno. La caratteristica peculiare della regata è da sempre però la sosta notturna presso un porto ospitante dell’alto Garda, dove la convivialità e la goliardia l’hanno sempre fatta da padrone. Non solo una sfida sportiva ma anche un’esperienza di crociera e di marineria, il tutto condensato in un frizzante weekend di mezza estate. Negli anni, sono cambiati i riferimenti logistici, con soste notturne a Limone, a Torbole e oggi a Malcesine, ma lo spirito della regata è rimasto sempre lo stesso, conservandosi inalterato per 36 edizioni. Dal 2018, la Transbenaco non è più solo la classica competizione velica agonistica, in quanto alla regata principale, si affiancano una veleggiata, riservata ad una platea non competitiva di velisti amatoriali e una più audace “Transbenaco per due” destinata a equipaggi di sole 2 persone.

GLI ORGANIZZATORI

CIRCOLO NAUTICO PORTESE – Da un’idea, dalla tenacia e dalla volontà di un gruppo di amici, appassionati del lago e delle sue bellezze, nel 1984 nasce il circolo Nautico Portese. Con lo stesso impegno e con l’obiettivo di aderire al frizzante movimento velico gardesano di quegli anni, è nato il marina privato gestito fino ai primi anni 2000, sono state organizzate le prime importanti manifestazioni veliche, tra cui spicca la “Transbenaco Cruise Race” ed è giunta, nel 1986, l’affiliazione alla Federazione Italiana Vela, come associazione sportiva dilettantistica per la promozione e la pratica della vela in XIV Zona.

CNP non è solo sinonimo di sport, ma anche di volontariato e di impegno nel sociale, grazie alla collaborazione ed al supporto alle meravigliose iniziative promosse da A.I.D.O. , A.N.T.O. A.I.L. e HYAK.

SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ – Dal 1891 la Società Canottieri Garda promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e triathlon. Le squadre della Canottieri partecipano alle principali gare agonistiche nazionali e internazionali,

con un crescente numero di successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci, gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare fino a 120 imbarcazioni, un polo sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di fisioterapia nonché un Tennis Club.