Vela, i fratelli Vicentini vincono il settimo Summer Meeting

lunedì, 4 luglio 2022

Gargnano – I fratelli Annalisa e Alessio Vicentini (Cv Gargnano) hanno vinto il “7° Summer Meeting- Trofeo Centrale del latte di Brescia”, regata per i giovanissimi del doppio Rs Feva, organizzata dal Circolo Vela Gargnano in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Tignale, l’egida di Federazione Italiana Vela.

L’affermazione dei Vicentini è arrivata dopo una partenza difficile con uno start anticipato (Bdf), di seguito una serie di ottimi piazzamenti nelle restanti 7 regate, 3-5-3-3-1-4-2, i risultati nelle due giornate comprese due prove nel fresco Pelèr mattutino, il resto nella discreta brezza pomeridiana dell’Ora. Annalisa si è messa al timone dopo una serie infinita di successi come prodiere di Letizia Angela Tonoli (Ora passata al singolo Ilca/Laser). Lo scorso anno l’equipaggio Tonoli-Vicentini ha vinto sia il Mondiale, sia l’Italiano Femminile con l’Rs Feva. In verità per Annalisa non è stato un esordio assoluto come timoniere visto che l’anno passato aveva vinto la gara esibizione del Grand Prix di Taranto (i maxi cat ex Coppa America), affermazione immortalata dal passaggio delle Frecce Tricolori. Nella regata di casa i Vicentini (primo team Misto e anche Family) precedono di ben 8 punti Valentina Veronesi e Lucia Finato, prime dame, portacolori del Circolo Nautico di Brenzone. Terzi sono i trentini Mattia di Lorenzo e Ludovico Beretta della Fraglia Riva. Seguono altre due barche del Cv Gargnano con Gabriele Grosso e Thomas Rodriguez, poi i gemelli Giovanni e Francesco Arosio.

In sesta posizione chiudono Federico ed Edoardo Battistini del Circolo Nautico di Bartolomeo al Mare, i primi non lacustri. I sebini Savoldini-Consoli sono i primi degli Under 14 per la gioia del direttore sportivo Ans, Giovanni Luca Porro. Ora il doppio rs Feva continuerà le sue regate. A fine agosto sarà in gara nel Campionato Italiano Team Race a Squadre all’Associazione Nautica Sebina di Sulzano, prima della presenza ai Campionati Giovanili dove si candida ad essere la flotta del doppio più numeroso, come nel 2021.