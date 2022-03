Vela giovanile, due vittorie per il Circolo Vela Arco del 29er

lunedì, 7 marzo 2022

Arco – Inizio di stagione della squadra 29er del Circolo Vela Arco a dir poco scoppiettante con continui podi arcensi, che arrivano ad ogni trasferta fin qui realizzata. Dopo l’ottimo risultato di Barcellona questa volta le vittorie sono state conquistate in occasione della regata nazionale 29er di ranking FIV, disputata nel week end al Circolo Velico Sferracavallo, Palermo – dopo tre giornate assai varie. Vittoria sia in campo maschile, che femminile con Mosè Bellomi e Pietro Berti, che hanno vinto tra i maschi (classifica assoluta e under 17) dopo 10 prove totali con 2 scarti e 3 solide vittorie parziali (2-(8)-4-(bfd)-1-3-1-2-1-1.

Malika Bellomi e Beatrice Conti si sono imposte invece tra le ragazze, conquistando un’ottima quarta posizione assoluta finale, nonostante una squalifica presa in partenza (5-(ufd)-(10)-3-6-7-4-3-5-4), così come i compagni di squadra Bellomi-Berti. Quinto posto generale per l’altro equipaggio portacolori del Circolo Vela Arco, questa volta misto, formato da Greta Marzocchi ed Edoardo Conti: dopo un inizio con qualche incertezza si è notato via via un miglioramento culminato con il secondo posto assoluto realizzato nella decima ed ultima prova (14-(15)-(15)-4-8-12-6-9-4-2).

Il commento del tecnico Federico Zampiccoli:“Nel primo giorno sono state fatte solo due prove con poco vento, nel secondo le condizioni sono state di vento medio e abbastanza onda e nell’ultimo giorno si è regatato con molta onda e vento (13/18 nodi). Tutti e tre gli equipaggi CVArco sono riusciti a migliorare giorno dopo giorno e c’è stata una bella battaglia per i primi tre posti assoluti, che si è risolta a favore del nostro equipaggio -nonostante la parità di punteggio con i secondi Demurtas-Santini”.

Dall’1 al 3 aprile sarà proprio il Circolo Vela Arco che ospiterà sul Garda Trentino la 2^ regata nazionale della veloce classe 29er, propedeutica agli olimpici 49er e Nacra 17.

Classifica: https://bit.ly/3hPfDsg