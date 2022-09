Vela, Campionato Italiano Giovanile in Singolo: gli atleti della Fraglia Vela Riva Emma Mattivi e Mattia Cesana sono campioni italiani ILCA 6

lunedì, 5 settembre 2022

Riva del Garda – Nuove soddisfazioni per la Fraglia Vela Riva arrivano da Salerno dove, ieri pomeriggio, si è concluso il Campionato Italiano Giovanile in Singolo, un evento organizzato dalla Lega Navale Italiana di Salerno con il supporto della Federazione italiana Vela, rappresentata dalle massime cariche istituzionali e dalla quasi totalità dei tecnici interessati. Foto @FIV.

Il sodalizio rivano festeggia i successi nella categoria giovanile ILCA 6, deriva di rango olimpico, di Mattia Cesana, primo assoluto su una flotta di oltre cento velisti dopo una serie di quattro prove, e di Emma Mattivi, terza assoluta nell’ambito della stessa flotta e migliore in campo femminile. A guidare i due atleti della Fraglia Vela Riva, come sempre, il coach Fabio Zeni.

“Dopo la vittoria di due anni fa in ILCA 4, sono felice di essermi riconfermata nella categoria olimpica giovanile ILCA 6. Dopo il secondo posto all’Europeo U19 e il quinto al Mondiale U19, il titolo Italiano è il coronamento di una stagione molto impegnativa. Fondamentale è stato l’apporto del mio allenatore Fabio Zeni che mi ha sempre supportata in ogni situazione” ha commentato la Emma Mattivi a margine della premiazione.

Grande felicità anche per il pluri campione iridato Mattia Cesana, che si cava la soddisfazione di far suo il primo titolo nazionale: “Dopo i tre mondiali in due anni sono finalmente riuscito ad aggiudicarmi un titolo Italiano, il primo della mia carriera. Non è stato facile a causa delle condizioni non propriamente nelle mie corde. Nonostante questo, insieme al mio coach Fabio Zeni siamo riusciti a ottenere quello per cui eravamo venuti qui“.

Classifiche complete della manifestazione a questo link.