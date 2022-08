Vela: Campionato del Mondo 29er, Demurtas subito sul podio

martedì, 9 agosto 2022

Riva del Garda – Dopo poco più di una settimana dai successi dei compagni di squadra nel Mondiale ILCA in Texas, arriva una nuova medaglia iridata alla Fraglia Vela Riva, grazie ad Alex Demurtas che, insieme a Giovanni Santi (SC Garda Salò), ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato del Mondo 29er di Barcellona. Foto @Laura Carrau – CN El Balìs.

Un successo entusiasmante quello di Alex Demurtas, al debutto quest’anno nella Classe 29er dopo una storia di successi in Optimist, imbarcazione con cui aveva conquistato, solo per citarne alcuni, il Meeting del Garda Optimist, il bronzo al Campionato del Mondo 2021 e il titolo iridato Team Race.

A Barcellona, il duo Demurtas-Santi ha affrontato senza timori la dinamica flotta 29er, anche quando, qualificati per le finali in flotta Gold, si sono trovati ad incrociare con i velisti più esperti della Classe: “E stato un Campionato molto lungo e stressante, anche per via del gran caldo, con vento dai 4 ai 13 nodi e onda formata. I ragazzi hanno concluso la fase di qualificazione al primo posto, con parziali fantastici. Pensavo che avrebbero faticato maggiormente in flotta Gold per la poca esperienza, invece hanno gestito le otto regate di finale senza grossi acuti, ma con molta regolarità. Sono rimasti in testa per 6 giorni fino all’ultima prova quando, in partenza, hanno preso una penalità che ne ha compromesso l’esito: nonostante questo, hanno portato a casa una bellissima medaglia d’argento, con un solo punto di ritardo rispetto ai vincitori. Al loro primo anno in 29er hanno mostrato grande maturità e mi auguro possano proseguire questo percorso di successi” ha commentato il coach dell’equipaggio Demurtas-Santi, Luigi Rago.

“Siamo felicissimi di questo podio, arrivato in modo quasi inaspettato, al nostro primo anno di attività nella Classe. L’ultima prova, con la brutta partenza per via della penalità, è stata giocata tutta in recupero: siamo partiti praticamente ultimi e siamo arrivati undicesimi, riuscendo quasi a riprendere l’equipaggio Argentino Videla-De Rioja che ha conquistato poi il titolo iridato un solo punto davanti a noi. Siamo arrivati a Barcellona consapevoli della nostra poca esperienza e con l’obiettivo di prendere confidenza con la Classe e migliorare in vista dei prossimi appuntamenti: tornare a casa con la medaglia d’argento al collo è bellissimo!” il commento di Alex Demurtas.

Il podio del Campionato Mondiale 29er 2022 di Barcellona è quindi composto da Videla-De Rioja, primi con 79 punti, Demurtas-Santi, secondi con 80 punti, Revil-Devaux, terzi con 84 punti. Classifiche complete della manifestazione a questo link