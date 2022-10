Vela: ancora podi per il Circolo Surf Torbole alla Coppa Italia di Ravenna

venerdì, 7 ottobre 2022

Torbole – Ancora podi per il Circolo Surf Torbole alla Coppa Italia di Ravenna-Memorial Ballanti-Saiani. Nei Techno 293 Gaia Bonezzi 1^ femminile under 15 e seconda assoluta. Andrea Totaro e Luis Burkhart bronzo Techno 293 rispettivamente under 13 e CH4. Negli iQFoil Junior vittoria di Anna Polettini; tra i maschi terzo posto di Mattia Saoncella.

Trasferta numerosa all’Adriatico Wind Club di Ravenna per il Circolo Surf Torbole, che si è presentato all’ultima tappa di Coppa Italia per le classi Techno 293 e iQFoil, con 16 atleti. Una tre giorni caratterizzata da regate con vento leggero, a parte il primo giorno, in cui si è disputata una sola prova per poi scappare velocemente da un temporale. Anche questa volta i risultati e le medaglie non sono mancate in tutte le categorie in cui la squadra di Torbole ha regatato, con 5 prove per i Techno 293 CH4 (11 anni), under 13 e under 15 e 7 slalom per gli iQFoil (nella foto © Elena Giolai).

E in quest’ultima classe, olimpica sia senior che giovanile, Anna Polettini – già campionessa italiana della specialità – ha vinto tra le ragazze, realizzando come miglior parziale un terzo assoluto. Sempre nell’iQFoil altro podio di Mattia Saoncella, terzo assoluto youth (under 19), sebbene in parità di punteggio con il secondo, Marco Guida di Ronza, che sportivamente l’ha voluto sul suo stesso gradino del podio alla premiazione. A Ravenna impegnati anche i Techno 293, classe giovanile FIV propedeutica alle regate, prima di passare al volante iQFoil; anche in questa classe il Circolo Surf Torbole si è presentato su più podi, iniziando dal più giovane CH4 Luis Burkhart, che è stato protagonista di una notevole rimonta: partito con posizioni mediocri, ha concluso con un secondo e un primo, che gli hanno fatto guadagnare il terzo gradino del podio. Bronzo anche negli under 13 con Andrea Totaro, che si è preso la soddisfazione di chiudere la manifestazione con una vittoria nella quinta e ultima prova, finendo in parità di punteggio con il secondo.

Nella classe Techno 293 Circolo Surf Torbole presente anche negli under 15, categoria che ha visto la splendida performance di Gaia Bonezzi, prima femmina, ma anche seconda assoluta alle spalle del fuoriclasse Pierluigi Caproni (campione europeo e vice-campione del mondo) e davanti all’altra bravissima atleta Medea Falcioni (campionessa del mondo U13). Gaia ha vinto una prova in regata 4 e ha piazzato un secondo nella regata inaugurale.

Il commento del tecnico Dario Pasta: “Conclusione della Coppa Italia con poco vento, corrente ed onda di mare. Circolo Surf Torbole sempre protagonista in tutte le categorie, sinonimo dell’ottimo lavoro svolto durante la stagione. Assenti tanti atleti Foil in vista dei prossimi impegni di fine stagione (mondiali assoluti ed europei giovanili). Un solo atleta dei nostri prenderà parte al mondiale Techno di Cipro (Nicola Furioli – Under 13 già bronzo europeo)”.