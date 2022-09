Valsugana: la 24ª Coppetta d’Oro corre veloce, visita del campione europeo Yeman Crippa

sabato, 3 settembre 2022

Borgo Valsugana – La Coppetta d’Oro dei record corre veloce. La prima delle due giornate dell’edizione numero 24 della manifestazione per Giovanissimi (7-12 anni) organizzata dal Veloce Club Borgo ha avuto un ospite d’eccezione, il neo campione europeo Yeman Crippa, che ha voluto portare il proprio saluto ai 1279 atleti iscritti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 135 società. Foto di Daniele Mosna.

L’entusiasmo dei baby ciclisti ha invaso Borgo Valsugana e, in particolar modo, la zona del centro sportivo, cuore pulsante dell’evento, dove nel pomeriggio è arrivato il fresco oro europeo dei 10mila metri piani Yeman Crippa.

Il mezzofondista azzurro ha raggiunto Borgo in sella alla sua bicicletta e ha scelto le strade della Valsugana per una pedalata rigenerante, prima di concentrarsi sulla preparazione dei prossimi appuntamenti. «È un piacere essere qui – ha spiegato Yeman – ed è bello vedere l’entusiasmo dei ragazzini, dei loro genitori e familiari. Un bellissimo spot per il ciclismo e per lo sport in generale».

A ospitare le corse è stato il collaudato circuito di 1.500 metri con partenza da via Gozzer e arrivo sulla pista dello stadio di Borgo, da affrontare più volte a seconda della categoria e caratterizzato da un breve tratto in salita, dove i concorrenti hanno trovato a spingerli due ali di folla, un pubblico degno di una grande classica del ciclismo.

Durante la prima giornata sono andate in scena le gare riservate alle categorie G1, G2, G3 e G4, maschili e femminili, quindi G5 e G6 femminili, mentre domani – domenica 4 settembre – toccherà ai G5 e ai G6 maschi, che andranno a definire la classifica finale a squadre e a incoronare il vincitore.

Il trofeo, come da tradizione, finirà nelle mani del direttore sportivo della prima società classificata. Nelle batterie disputate oggi si sono imposti Mia Boraso (Gs Lagunare), Tobia Rossi (Vc Città di Marostica), Nicole Fioretti (Pedale Chiaravallese) tra i G1, Emma Bembo (Gs Mosole), l’atleta di casa Edoardo Lenzi (Vc Borgo), Alessio Damioli (Gs Ronco Maurigi), Matteo Colombarolli (Barlottini) e Matteo Zanon (Team Cassola) tra i G2, Romy Falser (Gs Alto Adige), Erick Moser (Montecorona), Mattia Araldi (Barlottini), Giacomo Giovannini (Uc Valle di Cembra) e Giovanni Poncato (F. Coppi Montecchio) tra i G3, Alessia D’Apollonio (Gs Lagunare), Elena Brombini (Barlottini), Davide Brasolin (Gs Cartura), Santiago Bembo (Gs Mosole), Paolo Rosato (Mazzano) e Christian Rigamonti (Almenno) tra i G4, Sveva Bertolucci (Team Valdinievole) tra le G5 donne e Matilde Carretta (Gs Mosole) e Martina De Franceschi (Vc Città di Marostica) tra le G6 donne. Domani, a partire dalle 10, le corse riservate ai G5 e G6 maschi.