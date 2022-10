Valle dei Segni Wine Trail da record, già mille iscritti

giovedì, 27 ottobre 2022

27Darfo Boario Terme (Brescia) – Valle dei Segni Wine Trail parte in tripla cifra e i numeri sono destinati a crescere ulteriormente. Questo fine settimana più di 1000 trailer provenienti da una decina di nazioni sono pronti a correre tra i vigneti e i terrazzamenti della Media Vallecamonica. Dietro le quinte, più di 200 volontari stanno lavorando senza sosta per regalare a pubblico e atleti una due giorni di sport, passione, sapori, storia e tradizioni; un viaggio tra incisioni rupestri, piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, filari e cantine (ben 10 quelle interessate). Non solo, grazie alle partnership siglate dal comitato organizzatore, ogni singolo concorrente potrà portarsi a casa, “un pezzo” di Valle Camonica (vini, formaggi e salumi tipici), oltre a un gadget tecnico (nelle foto © Maurizio Torri).

Tre le distanze previste con altrettante partenze, ma un unico arrivo nella suggestiva location di Darfo Bario Terme. Il programma prevede diversi eventi collaterali già nella giornata di venerdì e sabato mattina. Poi spazio alle gare, ma da non perdere le cene a tema e le serate musicali. Al village si potranno trovare numerosi espositori con stand di settore ed enogastronomici, caldarroste e un’area dedicata alla degustazione dei vini e dei prodotti tipici della Valle Camonica. Per ulteriori informazioni: www.valledeisegniwinetrail.it

LAGO MORO SHORT TRAIL (Sabato 29 ottobre 8KM 300M D+)

La prima a partire (sabato alle 15) nella versione agonistica e non competitiva sarà la short race da 8km. Start e arrivo saranno la cittadina di Darfo con passaggio da non perdere al Lago Moro. Per gli indecisi dell’ultima ora, nella versione non competitiva le iscrizioni sono ancora aperte fino alle ore 14:30 di sabato solo nelle sedi indicate (Valle Camonica Servizi Vendite di Breno, Edolo, Darfo) o i giorni della manifestazione (venerdì e sabato) presso il village della manifestazione. Le previsioni meteo sono ottime.

VALLE DEI SEGNI WINE TRAIL (domenica 30 ottobre 55KM 2500M D+)

Nella mattinata di domenica, con start a Capo di Ponte alle ore 8, via con la gara principe di questo evento. Una vera cavalcata tra punti iconici della Valle, antichi sapori e borghi di rara bellezza. Tra i 250 atleti iscritti spiccano i nomi di Angella Diego (Scott), Luca Arrigoni (Pegarun), Luca Carrara (Salomon), Simone Vigolo (HOKA), Chiara Boggio (HOKA) e Elisa Pallini (Pegarun).

VALLE DEI SEGNI WINE HALF TRAIL (domenica 30 ottobre 18KM 950 MD+)

Ultimo start di giornata, alle 10 da Pianborno, per la half trail da 18km; meno lunga della prova principe, ma non per questo meno bella. Qui tra i 480 iscritti, saranno diversi i concorrenti intenzionati a staccare un piazzamento di alta classifica, nella lista partenti figurano infatti Marco Filosi (Salomon), Simone Costa (La Sportiva), Claudio Muller (Scarpa), Damiano Pedretti (Malonno/Scarpa), Dionigi Gianola Dionigi (The North Face) e Chiara Galli (Gaaren).