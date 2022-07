Tour de France: Vingegaard vince a Hautacam e allunga su Pogacar

giovedì, 21 luglio 2022

Hautacam – Il Tour de France sempre più nel segno di Jonas Vingegaard che trionfa a Hautacam. Il danese della Jumbo Visma vince la sua seconda tappa al Tour, dopo quella al Col du Granon, e allunga in classifica sullo sloveno Tadej Podgacar di 1′ e 04”.

Jonas Vingegaard (nella foto © A.S.O. Pauline Ballet) ha vinto la sua seconda tappa del Tour de France ad Hautacam ed è la prima con la maglia gialla in spalla. Ha percorso da solo gli ultimi 3,5 km al termine di una gara movimentata. Il detentore della maglia verde Wout van Aert ha completato il podio della tappa dopo essere stato in testa per la maggior parte della giornata. Vingegaard sembra un solido leader con tre tappe rimanenti.

TOUR DE FRANCE – 18esima tappa – LOURDES-HAUTCAM

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 3h59’50”

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 1’04”

3. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a 2’10”

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 71h53’34”

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 3’26”

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) at 8’00”