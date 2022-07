Tour de France: l’australiano Michael Matthews vince a Mende

sabato, 16 luglio 2022

Mende – L’australiano Michael Matthews ha vinto di nuovo al Tour de France cinque anni dopo l’ultima volta. Secondo a Longwy e Losanna, è diventato il secondo australiano a vincere una tappa dopo Simon Clarke nella 5^ tappa e il secondo pilota del Team BikeExchange-Jayco a vincere una tappa dopo Dylan Groenewegen nella 3^tappa. Il velocista di Canberra ha corso come attaccante per finire in solitaria dopo la Côte de la Croix-Neuve a Mende. Secondo l’italiano Alberto Bettiol e terzo Thibaut Pinot. Sempre maglia gialla il danese Janes Vingegaard (Michael Matthews ©A.S.O. Pauline Ballet)

TOUR DE FRANCE

14esima tappa Saint Etienne-Mende

Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) in 4h30’53’’

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) at 15’’

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) at 34’’

CLASSIFICA GENERALE

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 55h31’01’’

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) at 2’22’’

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) at 2’43’’