Tour de France, a Losanna vince van Aert: terzo Pogacar

sabato, 9 luglio 2022

Losanna – Altra giornata movimentata al Tour de France tra cadute e volata con protagonisti anche uomini di classifica. A Losanna l’ottava tappa con arrivo sulla salita dello stadio olimpico è vinta dal belga Van Aert in volata a regolare Michael Matthews. Terza la maglia gialla Tadej Pogacar che si aggiudica anche 4″ di abbuono, quinto l’azzurro Bettiol. Seconda vittoria di tappa in questa edizione di Grande Boucle per Van Aert, Magnus Cort resta in maglia a pois.

Ordine d’arrivo

1 W. VAN AERT JUMBO – VISMA 04h 13′ 06” – B : 10” –

2 M. MATTHEWS TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04h 13′ 06” – B : 6” –

3 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 04h 13′ 06” – B : 4” –

4 A. KRON LOTTO SOUDAL 04h 13′ 06” – – –

5 A. BETTIOL EF EDUCATION – EASYPOST 04h 13′ 06” – – –

6 A. VLASOV BORA – HANSGROHE 04h 13′ 06” – – –

7 B. THOMAS COFIDIS 04h 13′ 06” – – –

8 J. VINGEGAARD JUMBO – VISMA 04h 13′ 06” – – –

9 B. JUNGELS AG2R CITROEN TEAM 04h 13′ 06” – – –

10 T. PIDCOCK INEOS GRENADIERS 04h 13′ 06”

Classifica generale

1 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 28h 56′ 16” – B : 24” –

2 J. VINGEGAARD JUMBO – VISMA 28h 56′ 55” + 00h 00′ 39” B : 6” –

3 G. THOMAS INEOS GRENADIERS 28h 57′ 30” + 00h 01′ 14” – –

4 A. YATES INEOS GRENADIERS 28h 57′ 38” + 00h 01′ 22” – –

5 D. GAUDU GROUPAMA – FDJ 28h 57′ 51” + 00h 01′ 35” B : 4” –

6 R. BARDET TEAM DSM 28h 57′ 52” + 00h 01′ 36” – –

7 T. PIDCOCK INEOS GRENADIERS 28h 57′ 55” + 00h 01′ 39” – –

8 N. POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST 28h 57′ 57” + 00h 01′ 41” – –

9 E. MAS MOVISTAR TEAM 28h 58′ 03” + 00h 01′ 47” – –

10 D. MARTINEZ INEOS GRENADIERS 28h 58′ 15” + 00h 01′ 59”