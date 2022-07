Tour de France, 2a tappa: volata a Jacobsen, Van Aert si consola con la maglia gialla

sabato, 2 luglio 2022

Nyborg – Seconda tappa del Tour de France contrassegnata da cadute e una grande volata: Fabio Jacobsen vince la frazione dello “Storebaelt” danese. Battuto Wout van Aert che però si consola con la maglia gialla grazie all’abbuono. Tra i big, salvato dalla neutralizzazione Tadej Pogacar che ha forato a 3 km dalla fine. Tra gli italiani, nono Mozzato, coinvolto in una caduto Ganna.

Per Jacobsen si tratta della prima partecipazione alla Grande Boucle. 50esima vittoria di tappa al Tour per la Quick Step-Alpha Vinyl dal 2001. Due anni fa lo sprinter olandese aveva ricevuto l’estrema unzione, dopo una disastrosa caduta al Giro di Polonia che l’aveva ridotto in fin di vita. Domenica la terza e ultima tappa in Danimarca, Vejle-Sonderborg, 182 km, per velocisti, prima del rientro in Francia e del primo giorno di riposo.

Ordine d’arrivo

1 F. JAKOBSEN QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04h 34′ 34” – B : 10” –

2 W. VAN AERT JUMBO – VISMA 04h 34′ 34” – B : 6” –

3 M. PEDERSEN TREK – SEGAFREDO 04h 34′ 34” – B : 4” –

4 D. VAN POPPEL BORA – HANSGROHE 04h 34′ 34” – – –

5 J. PHILIPSEN ALPECIN – DECEUNINCK 04h 34′ 34” – – –

6 P. SAGAN TOTALENERGIES 04h 34′ 34” – – –

7 J. LECROQ B&B HOTELS – KTM 04h 34′ 34” – – –

8 D. GROENEWEGEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04h 34′ 34” – – –

9 L. MOZZATO B&B HOTELS – KTM 04h 34′ 34” – – –

10 H. HOFSTETTER TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 34′ 34” – – –

Classifica generale

1 W. VAN AERT JUMBO – VISMA 04h 49′ 50” – B : 6” –

2 Y. LAMPAERT QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04h 49′ 51” + 00h 00′ 01” – –

3 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 04h 49′ 58” + 00h 00′ 08” – –

4 F. GANNA INEOS GRENADIERS 04h 50′ 01” + 00h 00′ 11” – –

5 M. PEDERSEN TREK – SEGAFREDO 04h 50′ 02” + 00h 00′ 12” B : 4” –

6 M. VAN DER POEL ALPECIN – DECEUNINCK 04h 50′ 04” + 00h 00′ 14” – –

7 J. VINGEGAARD JUMBO – VISMA 04h 50′ 06” + 00h 00′ 16” – –

8 P. ROGLIČ JUMBO – VISMA 04h 50′ 07” + 00h 00′ 17” – –

9 B. MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 04h 50′ 08” + 00h 00′ 18” – –

10 D. TEUNS BAHRAIN VICTORIOUS 04h 50′ 11” + 00h 00′ 21” – –