Tennis: vittoria ai Campionati Regionali U12 per la Canottieri Garda Salò

mercoledì, 15 giugno 2022

Salò – A Milano Paolo Valzelli e Jago Romano, atleti della Canottieri Garda Salò, hanno conquistato il Campionato Regionale Lombardo Under 12 di tennis.

Tra le 105 squadre partecipanti, il team salodiano accompagnato dal capitano Gianluca Candeli ha primeggiato dopo 8 partite vinte contro squadre come Pavia e Monza Brianza, e in quella finale contro il Tennis Club Milano.

“Nonostante non fossimo tra i favoriti, i due ragazzi sono riusciti a sfruttare le buone occasioni e a dimostrare la loro bravura. In particolare Paolo è un 2011, quindi più piccolo rispetto agli altri concorrenti in gara, e a questa età un anno di maturità atletica è un abisso”, commenta l’allenatore Doriano Gnocchi.

La squadra della Canottieri Garda Salò entra ora nella macroarea nazionale Nord-Ovest, che comprende complessivamente otto squadre provenienti da Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Di queste, due accederanno alla fase finale, dove si scontreranno con le squadre finaliste delle altre tre macroaree nazionali (Nord-Est, Centro, Sud e Isole) per concorrere al titolo italiano nella finale in programma dal 16 al 18 settembre 2022.

Nelle stesse date, il Tennis Salò Canottieri ospiterà la fase finale nazionale del Campionato a Squadre maschile Under10.

Il prossimo evento per il Club della Canottieri sarà il Torneo Open Argoclima Città di Salò, che si svolgerà dal 9 al 24 luglio 2022.