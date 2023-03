Sull’Alpe Cimbra in 500 per Inferno Snow: vincono Dambruoso, Toni e Savani

domenica, 12 marzo 2023

Lavarone – Una stupenda giornata di sole, neve quanto basta e tanta, tantissima voglia di esserci per dare il via sull’Alpe Cimbra al circuito 2023 della corsa a ostacoli ideata dalla SSD Andromeda. I 500 obstacle runner di Inferno Snow si sono ritrovati in Trentino, nel Centro Fondo Millegrobbe, per scavalcare muri, percorrere funi in equilibrio, trasportare pesi, attraversare in sospensione strutture dette rig tra corde, pioli e anelli, il tutto correndo su tracciato off-road con due diverse distanze. Per gli agonisti in palio importanti punti e qualifiche per Series, Campionato Italiano, Europei e Mondiali, mentre per i partecipanti open divertimento, risate e l’orgoglio per aver superato i propri limiti.

A vincere la sfida sui 3km disseminati di 15 ostacoli sono stati l’emiliano Gian Maria Savani (Around the Atom) in 13’54” e la mantovana Francesca Dambruoso (White Donkeys OCR Team) in 21’45”, seguiti, al secondo posto, dal trentino Loris Pintarelli (Inferno Team) e dalla svizzera Alice Maghetti (California OCR Jungler), mentre, al terzo posto, dal polacco Pawel Jaciow (Wataha) e dalla romana Beatrice Fantoni Favini (Roma OCR Team). Nella 8km con 23 ostacoli, in 38’26” Savani bissa la super prestazione staccando per solo 18″ Loris Pintarelli, accompagnati questa volta sul podio dal giovane biellese Flavio Pellerei (Passione Comune). Tra le donne, la pisana Federica Toni (OCR Bear Team), campionessa italiana della distanza, si impone con ampio margine in 52’56”, rispettivamente, sulla tedesca Olivia Leitmeir (OCRA Germany) e sulla mantovana Vittoria Pelloja (White Donkeys OCR Team).

LE DICHIARAZIONI

“L’Alpe Cimbra ha ospitato un’edizione da record di Inferno nella splendida location di Millegrobbe, un grande lavoro di squadra che ha visto l’organizzazione della gara, l’APT Alpe Cimbra e il Centro Fondo Millegrobbe lavorare insieme da molti mesi unendo competenze e impegno per dar vita a una giornata fantastica – afferma Daniela Vecchiato, Direttore dell’APT Alpe Cimbra – L’Alpe Cimbra, candidata a Comunità Europea dello Sport 2025, ha dato ancora una volta dimostrazione di saper ospitare i grandi eventi sportivi e dà l’appuntamento a Inferno 2024”.

“Sembra ieri – dichiara Mauro Leoni, organizzatore di Inferno – e invece sono passati 10 incredibili anni da quando abbiamo organizzato a Firenze la prima Inferno per omaggiare, a modo nostro, quel sommo Poeta che tanto aveva stravolto i nostri pomeriggi da liceali. Una storia breve ma davvero intensa che abbiamo contribuito ad avviare e che è divenuta la storia di un intero movimento nazionale. Per festeggiare questo decennale, oltre alle quattro diaboliche tappe di Inferno nel 2023, aspettiamo nei prossimi mesi la ciliegina sulla torta: il riconoscimento ufficiale da parte del CIO della corsa a ostacoli come quinta disciplina del Pentathlon Moderno a partire dai Giochi Olimpici 2028″.

PROSEGUE IL CAMMINO CON IL PENTATHLON MODERNO

Sempre più forte la sinergia tra corsa a ostacoli e pentathlon moderno, oggi simbolicamente rappresentato dall’ostacolo Chirone, la pistola laser con cui colpire il relativo bersaglio nel tempo indicato. In attesa della decisione del CIO, nel corso del Consiglio Federale del 9 febbraio la Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha ratificato con la ASD FIOCR – Federazione italiana OCR un Protocollo d’Intesa per definire i primi passi dell’iter che gradualmente porterà all’inserimento della nuova quinta disciplina. In vista dei prossimi eventi internazionali, che per le categorie U15/U17/U19/U22 già prevedono da giugno la prova OCR, FIPM e FIOCR si impegnano ad attuare uno scambio culturale, esperienziale e formativo sia sul fronte degli atleti, a partire dai raduni e collegiali delle reciproche squadre nazionali, sia del personale tecnico, le cui qualifiche saranno riconosciute da FIPM nei tempi previsti dal Regolamento SNAQ della Scuola dello Sport.

ROBERTA SFIDA LUCIFERO: PRIMA TAPPA DEDICATA ALLA DIAGNOSI

Ha voluto dedicare la prima tappa del circuito a quella diagnosi che, solo pochi mesi dopo l’edizione 2019, l’aveva costretta a fermarsi per affrontare un cancro al seno. Taglia il traguardo della Short anche la trainer e sport influencer di Pavia Roberta Mirata, alla sua prima gara dopo quattro anni di stop. Nel 2021, infatti, è subentrata una seconda diagnosi alla colonna vertebrale ma ora che il suo percorso sportivo è potuto ripartire ha scelto di farlo con Inferno, là dove tutto si era dovuto interrompere. La seconda tappa sarà rivolta alla demolizione e alla ricostruzione, la terza alla recidiva, la quarta al futuro. #MiraOnHell e #MiraIsBack i suoi cavalli di battaglia social insieme al mantra #UnPassoAllaVolta

“Nei giorni precedenti sono stata un po’ sotto pressione – racconta Roberta – Ansia da prestazione, forse. Ma poi mi sono detta che era inutile pensare a ciò che avrei potuto o non potuto fare, sono tornata all’Inferno solo per divertirmi. E così è stato. Inferno mi regala sempre emozioni ad altissima quota. Adesso mi sento ancor più pronta per le prossime tappe. Caro Lucifero, non è facile mettermi da parte”.

LE PROSSIME GARE: PARK, ALP e MUD

Appuntamento il 13-14 maggio con Inferno Park allo hu Altomincio village, nel Parco del Mincio tra le province di Verona e Mantova. Prima del gran finale il 14-15 ottobre allo hu Norcenni Girasole village di Figline Valdarno (FI) per la fangosa Mud, ci sarà il 16 luglio l’edizione Alp in Piemonte, nella Prato Nevoso Ski Area. Ogni data prevede una Short (+3km e +12 ostacoli) e una Long (+10km e +25 ostacoli), sia per competitivi (pro) sia per non competitivi (open). Anche i più piccoli troveranno spazio con Inferno Kids in Veneto e in Chianti, dove si terrà anche la gara a team, impegnati su 6km e 12 ostacoli. Iscrizioni su infernorun.it

In preparazione di ogni competizione gli Inferno Training Camp, network di campi attrezzati e specializzati per l’allenamento OCR, ha programmato un calendario di allenamenti gratuiti. I coach della FIOCR prepareranno i partecipanti nelle aree di Torino, Novara, Firenze, Bologna, Tarquinia (VT) e Lonato del Garda (BS) sabato 29 aprile, 24 giugno e 23 settembre (doppio turno alle ore 14.30 e alle ore 16).