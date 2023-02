Stralunata. l’8 marzo torna la cronoscalata in notturna dell’Aprica

domenica, 19 febbraio 2023

Aprica (Sondrio) – Stralunata 2023, mercoledì 8 marzo torna la cronoscalata in notturna dell’Aprica giunta alla 17esima edizione che, vista la data, omaggerà l’iscrizione a tutte le donne. L’evento andrà in scena sulla Super panoramica del Baradello con start alle 19 in paese e arrivo al Rifugio Dal Brusca (1980 metri d’altitudine) dopo avere risalito 5,5 km della la pista illuminata più lunga d’Europa. Al termine del raduno scialpinistico, tutti al palazzetto dello sport in via Magnolta 32 per “Pizzocchero Party” e premiazioni.

Per gli specialisti delle prove di sola ascesa estive ed invernali, da ricordare che anche quest’anno la combinata con la sfida podistica Mela Vertical che andrà a premiare le 3 migliori performance maschili e femminili sommando i tempi di chi ha partecipato a entrambe le gare.

Su questo itinerario d’ascesa i migliori crono appartengono al fondista friulano Claudio Muller 36’37” e alla scialpinista camuna Corinna Ghirardi 38’40”. Per agonisti e amatori le iscrizioni on line sono già aperte al seguente link: https://www.apricaonline.com/it/eventi/2023/stralunata . Importante ricordare che il gadget di partecipazione è previsto solo ai primi 100 iscritti. L’iscrizione comprende pettorale, servizio di cronometraggio, ristoro sul percorso, assistenza sanitaria, possibilità doccia presso palazzetto dello sport, premi a estrazione per i partecipanti, Pizzocchero Party.

Le quote sono le seguenti:

20 euro entro il 3 marzo 2023

25 euro dal 3 marzo all’inizio del raduno (8 marzo)

10 euro per tutti gli under 18

Programma:

– ritrovo per le ultime iscrizioni e ritiro dei pettorali dalle 16.30 all’ufficio turistico di Aprica, in corso Roma 150

– chiusura iscrizioni alle 18.30

– partenza in linea alle 19 dalla seggiovia Baradello

– Pizzocchero Party e premiazioni al palazzetto delle sport.