Sport invernali, per le trentine Sieff e Carpella due ori ai Mondiali Giovanili

mercoledì, 2 marzo 2022

Trento – Giornate memorabili per il Comitato Trentino della Fisi che nel giro di poche ore ha potuto festeggiare ben due medaglie d’oro ai campionati mondiali giovanili, grazie alla vittoria della fiemmese di Varena Annika Sieff nella gundersen di combinata nordica a Zakopane (Polonia) e al successo nella gara a staffetta della teserana Fabiana Carpella nel biathlon a Soldier Hollow (Stati Uniti). Foto di Elvis Piazzi.

Un risultato straordinario che testimonia l’eccellente lavoro impostato sul settore giovanile in queste ultime stagioni da parte del Comitato Trentino e della Fisi nazionale, come evidenza il presidente della Federsci trentina Tiziano Mellarini: «Stiamo lavorando per le Olimpiadi italiane 2026 e questi due straordinari risultati, che giungono fra l’altro pochi giorni dopo la chiusura della rassegna a cinque cerchi di Pechino, ci stimolano a proseguire nel percorso impostato, che ha come obiettivo quello di portare il maggior numero di atleti trentini fra quattro anno all’appuntamento di casa nostra.

Abbiamo investito e incrementato i budget di settore anche nelle discipline nordiche e grazie al talento delle ragazze e alla straordinaria professionalità dei nostri allenatori sono giunte le prime soddisfazioni rilevanti».

Annika Sieff straordinario oro ai mondiali junior di combinata

Sempre più in alto. La diciottenne di Varena Annika Sieff, dopo aver ottenuto il podio in Coppa del Mondo di combinata nordica lo scorso dicembre, oltre a numerosi podi in Alpen Cup e Continental Cup, ha centrato un risultato storico, mettendosi al collo la medaglia d’oro ai mondiali juniores di Zakopane. La poliziotta allenata dal predazzano Ivo Pertile si è regalata una vittoria magnifica ottenuta grazie ad una grande gara nella 5 km sugli sci stretti.

Nella mattinata Annika, che frequenta lo Ski College della Val di Fassa, era arrivata al terzo posto nel segmento di salto dal trampolino Hs 105, ribaltando gli esiti della gara grazie ad una prova magnifica sugli sci in cui ha dominato dall’inizio alla fine, imponendosi poi in volata.

Il suo tempo finale è stato di 14’30”1, lasciandosi alle spalle la giapponese Haruka Kasai, a soli 0”9, e l’austriaca Nathalie Armbruster a 3”2. Si tratta del primo storico oro per una combinatista italiana ai campionati Mondiali juniores nella storia della disciplina.

Tredicesima posizione per la classe 2005 Greta Pinzani mentre Daniela Dejori, 15esima al termine della frazione di salto, non ha terminato la gara.

In campo maschile la vittoria sul percorso di 10 km polacco è andata all’austriaco Stefan Rettenegger con il tempo di 17’26”9, seguito dal norvegese Sebastian Oestvold a 30”6. Terzo posto per il tedesco Tristan Sommerfeldt attardato di 40”9.

In gara anche l’altro fiemmese Iacopo Bortolas, reduce dalla partecipazione olimpica, che si è dovuto accontentare dell’ottavo posto. Nonostante il quarto posto ottenuto al termine della frazione di salto il teserano delle Fiamme Gialle ha terminato a 1’45”8 dalla vittoria, mentre il solandro Stefano Radovan è stato brillante sugli sci recuperando fino alla 13esima posizione finale.

Fabiana Carpella oro in staffetta ai mondiali giovani

Notte magica per l’Italia giovanile e in particolare per la 17enne teserana delle Fiamme Oro Fabiana Carpella, vincitrice assieme alle compagne Ilaria e Sara Scattolo della medaglia d’oro in staffetta ai campionati mondiali Giovani di Soldier Hollow, negli Stati Uniti.

Nella 3×6 km per le azzurre è stata una cavalcata strepitosa dopo le due ricariche spese al primo giro dalla friulana di Forni Avoltri Ilaria Scattolo, che ha visto la squadra azzurra inseguire al terzo posto, la poliziotta Carpella è stata chirurgica al poligono oltre che velocissima sugli sci per lanciare Sara Scattolo – eroica in questi mondiali – all’ultima frazione in cui ha usato benissimo l’unica ricarica, per terminare in 53’15”2 davanti alla Germania a 28 secondi e Bulgaria, indietro addirittura di quasi 2 minuti. Un dominio assoluto.

Raggiante Fabiana dopo questo straordinario successo, fra l’altro al primo anno di categoria: «Non pensavo di andare così bene, soprattutto al poligono dove nelle ultime gare commettevo qualche errore di troppo. Ero molto concentrata e determinata e penso di aver avuto l’atteggiamento giusto. Sugli sci ho sofferto, ma sono riuscita a stringere i denti e a tenere un buon ritmo. Dedico la vittoria a tutta la mia famiglia che mi ha sempre aiutato, alle Fiamme Oro e tutto il team Italia per l’aiuto che mi hanno dato nel corso dell’anno».

E’ poi arrivato anche il bronzo nella staffetta maschile giovani. Sulla pista statunitense dello Utah, il terzetto composto da Marco Barale, Christoph Pircher e Nicolò Betemps ha conquistato un risultato indimenticabile alle spalle della Norvegia e della Germania.

Sieff e Carpella: le congratulazioni di Fugatti e Failoni

“Questi sono giorni di grande soddisfazione per lo sport italiano ma anche trentino. Grazie ai risultati di Annika Sieff, medaglia d’oro ai Campionati mondiali Juniores nella combinata nordica, e di Fabiana Carpella, medaglia d’oro ai Campionati mondiali Giovani nella staffetta del biathlon, si può condividere ancora una volta un sentimento di orgoglio e guardare con ottimismo alle Olimpiadi invernali del 2026. I loro risultati riempiono la comunità trentina di soddisfazione e rappresentano un traguardo raggiunto grazie al talento ma anche al grande impegno. Da queste atlete, che con questi risultati si sono affermate a livello internazionale, arriva dunque un esempio per tanti giovani che scelgono lo sport e lo praticano con determinazione e spirito di sacrificio”: questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni alla notizia dei successi delle giovani trentine a Zakopane, in Polonia, e a Soldier Hollow negli Stati Uniti.