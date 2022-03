Short Track, Mondiali Junior: medaglia d’oro alla staffetta azzurra

domenica, 6 marzo 2022

Pinè – Un altro trionfo, un’altra meraviglia: lo short track azzurro non smette di splendere! Dopo il fantastico exploit delle Olimpiadi di Pechino – dove il movimento tricolore ha raccolto la bellezza di 4 medaglie (1 oro, 2 argenti e 1 bronzo), record assoluto nella storia italiana per la disciplina -, la magia si ripete anche ai Mondiali Junior di Danzica, in Polonia, dove oggi si è chiusa la tre giorni della rassegna iridata di categoria.

MEDAGLIA D’ORO – Protagonista assoluta la staffetta maschile, medaglia d’oro davanti all’Ungheria – argento – e alla Francia – bronzo -. Il quartetto tricolore formato da Pietro Castellazzi (Bormio Ghiaccio), Alessandro Loreggia (C.P. Pinè), Davide Oss Chemper (C.P. Pinè) e Lorenzo Previtali (Sport Evolution) taglia il traguardo in 4’06″895 conquistando un successo storico per l’Italia che mai aveva vinto un oro ai Mondiali Junior con la staffetta maschile.

Un risultato enorme, a maggior ragione perché, dei quattro atleti azzurri al via, solo Oss Champer, capitano della squadra, aveva già gareggiato in carriera in una rassegna iridata junior mentre gli altri erano all’esordio assoluto. Soprattutto, un segnale di speranza e fiducia guardando al futuro del movimento e a quell’Olimpiade di Milano-Cortina distante ormai meno di quattro anni. Alle spalle dei campioni tricolori capaci di salire sul podio di Pechino c’è un gruppo di giovani ragazzi che spinge e va già fortissimo. Una grande soddisfazione per gli allenatori Nicola Rodigari e Gabriella Monteduro e la certificazione della bontà del lavoro programmatico portato avanti dalla federazione anche nei confronti del settore giovanile.

IL COMMENTO – “E’ stata davvero una trasferta ricca di soddisfazioni con i ragazzi che hanno disputato una finale strepitosa! Peccato solo per la caduta della staffetta femminile a qualificazione ormai raggiunta quando potevamo giocarci la semifinale ed un’eventuale finale. Ma siamo felici così”, le parole di Nicola Rodigari.

Nelle singole distanze da segnalare il 5° posto di Lucrezia Casagrande (V.G. Torino) sui 1500 metri con Katia Filippi (Fiamme Oro) al 10° posto. Top ten al femminile anche per Anna Spechenhauser (Bormio Ghiaccio) sui 1000 metri mentre al maschile i migliori risultati sono arrivati sui 1500 metri dove Loreggia ha raccolto un 8° posto e Oss Chemper una 10ª posizione.