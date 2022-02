Serie C, Girone A: Trento sconfitto dalla FeralpiSalò, cade il Sudtirol. Tabellino, risultati 29a giornata e classifica

domenica, 27 febbraio 2022

Salò – Una prova coraggiosa con tanta determinazione e coraggio non basta al Trento per strappare almeno un punto alla Feralpisalò: nella 29esima giornata – la decima del girone di ritorno – la compagine guidata da mister Dal Degan, che ha sostituito l’indisposto mister Parlato, cede di misura alla terza della classe, che capitalizza al meglio il colpo di testa di Guerra ad inizio ripresa. Foto @Carmelo Ossanna.

Il Trento chiude così il tour de force, che l’ha visto scendere in campo per ben 8 volte in 30 giorni, con un risultato negativo che però non deve preoccupare: dopo le buone prove fornite contro Padova e Südtirol, Trainotti e compagni hanno dimostrato – ancora una volta – di essere in grado di giocarsela con qualsiasi avversaria.

Domenica 6 marzo si torna al “Briamasco” per affrontare il Legnago Salus, nell’undicesimo turno della fase discendente di torneo. Di seguito il tabellino, i risultati della 29a giornata e la classifica del Girone A di Serie C.

Tabellino

FERALPISALÒ – TRENTO 1-0 (0-0)

FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro (44’st Damonte), Balestrero (44’st Salines); Guidetti (29’st Di Molfetta); Guerra (40’st Miracoli), Luppi (29’st Spagnoli). A disposizione: Liverani, Porro, Girgi, Corradi, Farebegoli, Zanini, Castorani. Allenatore: Stefano Vecchi.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Dionisi (42’st Bearzotti), Trainotti, Carini (42’st Raggio), Oddi; Scorza (18’st Ruffo Luci – 31’st Seno), Caporali, Belcastro; Pasquato; Pattarello (18’st Vianni), Bocalon. A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Simonti, Chinellato, Osuji, Barbuti. Allenatore: Simone Dal Degan (Carmine Parlato assente).

ARBITRO: Cherchi di Carbonia (Assistenti: Lazzaroni di Udine e Catallo di Frosinone. IV Ufficiale: Drigo di Portogruaro).

RETE: 12’st Guerra (F).

NOTE: spettatori 300 circa. Campo in buone condizioni. Giornata soleggiata ma ventosa. Ammoniti Bergonzi (F), Trainotti (T), Ruffo Luci (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 7 a 1 per la Feralpisalò. Recupero 1’ + 4’.

Risultati 29a giornata Serie C Girone A

FeralpiSalò-Trento 1-0

Padova-Pro Sesto 2-1

Renate-Lecco 2-3

Giana Erminio-Pro Vercelli 1-1

Juventus Under 23 – AlbinoLeffe 1-1

Mantova-Triestina 0-1

Pergolettese-Fiorenzuola 0-1

Piacenza-Sudtirol 1-0

Pro Patria-Legnago 1-1

Virtus Verona-Seregno 3-2

Classifica Serie C Girone A

Sudtirol 70 punti; Padova 63; FeralpiSalò 55; Renate 51; Triestina 47; Lecco 44; Juventus U23 43; Pro Vercelli 41; Piacenza 38; AbinoLeffe, Mantova 34; Virtus Verona 32; Trento 31; Fiorenzuola 30; Pro Sesto, Pro Patria 29; Pergolettese (-1) 28; Seregno 26; Giana Erminio 25; Legnago Salus 23.