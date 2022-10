Serie C, Girone A: sconfitte per Trento e FeralpiSalò. Risultati 7a giornata e classifica

domenica, 9 ottobre 2022

Trento – Il Trento perde in casa e resta nei bassifondi della classifica del Girone A di Serie C. Al Briamasco il Renate passa col risultato di 2-0 grazie alle reti di Maistrello e Ghezzi. Sconfitta di misura anche per la FeralpiSalò davanti al proprio pubblico contro la Pro Vercelli, in testa rallenta il Novara, agguantato dal Pordenone, mentre avanza il Lecco che batte 2-0 il Sangiuliano. Di seguito i risultati della 7a giornata e la classifica aggiornata.

Risultati 7a giornata Serie C Girone A

Pro Sesto-Triestina 2-1

Lecco-Sangiuliano 2-0

Piacenza-Juventus U23 3-3

Pordenone-Arzignano Valchiampo 2-0

Trento-Renate 0-2

AlbinoLeffe-Novara 3-1

Virtus Verona-Mantova 1-1

Pergolettese-Padova 5-0

Vicenza-Pro Patria 1-1

FeralpiSalò-Pro Vercelli 0-1

Classifica Serie C Girone A

Pordenone, Novara 14 punti; FeralpiSalò, Padova 13; Sangiuliano, Pro Paria, Renate 12; Pergolettese, Lecco 11; Arzignano Valchiampo 10; Vicenza*, Pro Vercelli, Pro Sesto 8; AlbinoLeffe, Triestina 7; Juventus Under 23* 6; Trento, Mantova 5; Virtus Verona 4; Piacenza 3.

*: una partita in meno