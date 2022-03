Serie C, Girone A: sconfitte per Trento e FeralpiSalò. Risultati 30a giornata e classifica

domenica, 6 marzo 2022

Bolzano – Vincono la capolista Sudtirol e l’inseguitrice Padova nella 30a giornata del Girone A di Serie C, rispettivamente superando Mantova e FeralpiSalò. Sconfitta casalinga pesante per il Trento contro il Legnago Salus in un pomeriggio contrassegnato dalle larghe vittorie di Lecco, Pro Vercelli e AlbinoLeffe. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati 30a giornata Serie C Girone A

Fiorenzuola-Virtus Verona 1-0

Giana Erminio-Piacenza 0-0

Lecco-Pergolettese 3-0

Padova-FeralpiSalò 1-0

Pro Sesto-Juventus Under 23 0-1

Pro Vercelli-Pro Patria 4-1

Seregno-AlbinoLeffe 1-3

Sudtirol-Mantova 1-0

Trento-Legnago Salus 0-1

Triestina-Renate 0-2

Classifica Serie C Girone A: Sudtirol 73 punti; Padova 66; FeralpiSalò 55; Renate 54; Lecco, Triestina 47; Juventus Under 23 46; Pro Vercelli 44; Piacenza 39; AlbinoLeffe 37; Mantova 34; Fiorenzuola 33; Virtus Verona 32; Trento 31; Pro Sesto, Pro Patria 29; Pergolettese (-1) 28; Seregno, Legnago Salus, Giana Erminio 26.