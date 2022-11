Serie C, Girone A: pari del Trento contro la Pro Sesto. Risultati 12a giornata e classifica

domenica, 6 novembre 2022

Trento – Terzo risultato utile consecutivo per il Trento. Al Briamasco i padroni di casa pareggiano 1-1 contro la Pro Sesto: nel finale di primo tempo Capelli risponde al vantaggio trentino arrivato in apertura con Saporetti. In vetta alla classifica rallenta il Renate, fermato in casa sul pari dalla Pergolettese. Di seguito i risultati della 12a giornata del Girone A di Serie C e la classifica aggiornata.

Risultati 12a giornata Serie C Girone A

Pro Vercelli-AlbinoLeffe 1-3

Juventus Under 23-Novara 2-1

Pro Patria-Triestina 2-1

Renate-Pergolettese 0-0

Sangiuliano City-Virtus Verona 1-1

Trento-Pro Sesto 1-1

Real Vicenza-FeralpiSalò ore 17.30

Mantova-Piacenza ore 17.30

Padova-Arzignano Valchiampo ore 17.30

Pordenone-Lecco ore 17.30

Classifica Serie C Girone A

Renate 23 punti; Lecco, Novara, Pordenone 20; FeralpiSalò 19; Padova, Pro Sesto, Pro Patria 18; Pro Vercelli, Real Vicenza, Arzignano Valchiampo 17; Juventus U23, Sangiuliano City 16; Pergolettese, AlbinoLeffe 15; Trento 13; Mantova 11; Triestina 10; Virtus Verona 7; Piacenza 5